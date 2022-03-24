В столице на Центральном железнодорожном вокзале заработал центр кардиопомощи.
25.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Услуга бесплатна для всех пассажиров. Фото: Укрзализныця
Врачи-кардиологи института Амосова предоставляют пассажирам консультации и проводят осмотры, делают кардиограммы, эхо-исследования сердца и аритмологию.
Все процедуры выполняются в медицинском пункте вокзала, вход на который находится 1¦перона.
Как сообщает «Укрзалізниця», услуга бесплатна для всех пассажиров.
Постоянное состояние напряжения и стресса, в которых находится каждый из нас, может обострить хронические заболевания, или дать «старт» новым проблемам со здоровьем.
Напомним, в консультативно-диагностических центрах столицы работают кабинеты раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний.
Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»