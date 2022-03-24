В столице на Центральном железнодорожном вокзале заработал центр кардиопомощи.

magictr | 25.03.2022 | Новости | Комментариев нет

У&nbsp Центральном железнодорожном вокзале заработал центр кардиопомощи.

Услуга бесплатна для всех пассажиров. Фото: Укрзализныця

Врачи-кардиологи института Амосова предоставляют пассажирам консультации и проводят осмотры, делают кардиограммы, эхо-исследования сердца и аритмологию.

Все процедуры выполняются в медицинском пункте вокзала, вход на который находится 1¦перона.

Как сообщает «Укрзалізниця», услуга бесплатна для всех пассажиров.

Постоянное состояние напряжения и стресса, в которых находится каждый из нас, может обострить хронические заболевания, или дать «старт» новым проблемам со здоровьем.

Напомним, в консультативно-диагностических центрах столицы работают кабинеты раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний.

Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»

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