В столице мужчина набросился с ножом на прохожего и едва не убил

magictr | 06.11.2021 | Новости | Комментариев нет

с ножом на прохожего и едва не убил

Фото: Бориса Корпусенко. За содеянное фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы

Находясь под хмельком, незнакомец ударил киевлянина ножом в шею.

К правоохранителям обратилась 29-летняя киевлянка и, что на улице Нововокзальной неизвестный с ножом напал на ее мужа. На место происшествия прибыли следователи и скорая помощь.

Пообщавшись с заявительницей полицейские выяснили, что она отдыхала со своим сожителем на территории недостроя. Через некоторое время к ним подошел незнакомец и начал конфликтовать с мужчиной, после чего достал из кармана нож и ударил своего оппонента в шею.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. По приметам, которые предоставила женщина, сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался — ранее судимый 37-летний уроженец Днепропетровской области. Фигуранту инкриминируют наказание по статье — умышленное тяжкое телесное повреждение. За содеянное ему «светит» до восьми лет тюрьмы.

Похожее преступление произошло на проспекте Георгия Гонгадзе. Киевлянин несколько раз ударил родного отца ножом в шею

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr