В столице мужчина набросился с ножом на прохожего и едва не убил
Фото: Бориса Корпусенко. За содеянное фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы
Находясь под хмельком, незнакомец ударил киевлянина ножом в шею.
К правоохранителям обратилась 29-летняя киевлянка и, что на улице Нововокзальной неизвестный с ножом напал на ее мужа. На место происшествия прибыли следователи и скорая помощь.
Пообщавшись с заявительницей полицейские выяснили, что она отдыхала со своим сожителем на территории недостроя. Через некоторое время к ним подошел незнакомец и начал конфликтовать с мужчиной, после чего достал из кармана нож и ударил своего оппонента в шею.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. По приметам, которые предоставила женщина, сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался — ранее судимый 37-летний уроженец Днепропетровской области. Фигуранту инкриминируют наказание по статье — умышленное тяжкое телесное повреждение. За содеянное ему «светит» до восьми лет тюрьмы.
Похожее преступление произошло на проспекте Георгия Гонгадзе. Киевлянин несколько раз ударил родного отца ножом в шею
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»