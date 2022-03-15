В столице мошенники собирают паспортные данные под видом благотворительности
Волонтерские и благотворительные организации, сотрудничающие с городскими властями, не занимаются сбором данных. Фото из открытых источников
Киевлян призывают быть бдительными и не передавать паспортные и контактные данные подозрительным лицам или организациям, которые якобы предлагают благотворительную помощь.
В Киеве фиксируются случаи, когда под видом оказания благотворительной помощи неустановлены лица паспортные и контактные данные лиц социально незащищенных категорий.
В случаях, когда подозрительные лица пытаются получить ваши личные и контактные данные, спрашивайте уставную документацию благотворительных организаций, которые они якобы представляют, а также сообщайте о таких фактах полиции.< /p>
Органы социальной защиты населения не собирают личные данные лиц, принадлежащих к социально незащищенным слоям населения. В то же время только органы соцзащиты могут уточнять данные тех лиц, которые уже во время войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Это делается исключительно для определения соответствующей категории для оказания помощи.
Волонтерские и благотворительные организации, сотрудничающие с городскими властями, не занимаются сбором данных — всю необходимую для их работы информацию они получают от органов социальной защиты.
>
Сегодня в 20:00 в Киеве вводится комендантский час до 17 марта. В частности, завтра киевляне не смогут посетить врача или аптеку.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»