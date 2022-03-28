В столице курсирует кольцевая электричка: график
Скорость движения поездов ограничена из соображений безопасности. Фото из открытых источников
Рейсы отправляются ежечасно, стоимость проезда составляет 15 гривен.
Скорость движения поездов является ограниченной соображений безопасности, впрочем добраться, например, вокзалу с Березняков можно всего за 21 минуту. >
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Полный перечень остановок электропоезда: Дарница (платформа городской электрички), платформа Левый Берег (Березняки), Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная, за ТЦ «Полесье»), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка-Техническая, Борщаговка, Святошино, Рубежевский (парк Нивки), Сырец, Вышгородская, Зенит (просп. Бандеры), Почайная, Троещина-2 (Русановские сады), Трое Киев-Днепровский, Левобережная (возле метро) и возвращение в Дарницу. Стоимость проезда остается фиксированной — 15 грн. Билеты можно приобрести непосредственно на борту электрички или в чат-боте Укрзализныци.
Напомним, как в Киеве работает наземный общественный транспорт с 24 марта (перечень маршрутов).
< strong>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»