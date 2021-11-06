В столице культурные заведения работают: афиша событий недели
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Подготовившие столичные библиотеки, театры, музеи, кинотеатры
Согласно новым карантинным ограничениям культурные заведения в «красной зоне» могут работать — при наличии соответствующих документов у работников и отводов . В частности, у киевлян есть возможность попасть в кино, в театры и на выставки.
Учреждения культуры могут работать по наличию у работников и посетителей COVID-сертификатов, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена 72 часа или документа о выздоровлении.
«Для тех, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью близких, то есть имеет COVID-сертификат, все учреждения культуры Киева — театры, музеи, библиотеки, кинотеатры — остаются доступными. Эстетические впечатления, возможность вести насыщенную культурную жизнь — весомый фактор поддержания психического здоровья, которое является залогом физического здоровья. Поэтому вакцинируйтесь и наслаждайтесь искусством вместе с Департаментом культуры», — отметила директор Департамента культуры Яна Баринова.
На этой неделе в городе состоятся мероприятия: >
ВЫСТАВКИ
2-13 ноября — выставочный проект «Татьяна Голембиевская — творчество, озаренное солнцем»
Татьяна Голембиевская (1936-2028) — автор известных произведений, вошедших в Золотой фонд мирового искусства, мастер пейзажа, натюрморта, портрета, создала самобытную, по собственному видению, летопись времени. Участница отечественных и международных выставок, Татьяна Голембиевская быстро получила признание почитателями своего мастерства, ее произведения хранятся в музеях Украины и за границей — Великобритании, Греции, Италии, Франции, США, Шотландии. Одаренный педагог Татьяна Николаевна подготовила целую плеяду талантливых художников
Когда: 3 ноября в 17:30 — официальное открытие выставки.
Где: Музей-мастерская И.П. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21
6-15 ноября— выставка современного словенского дизайна «The Future of Living/Будущая жизнь»
Представляет словенское творчество и привлекает внимание к роли культурного и креативного сектора как движения устойчивого развития. Акцент сделан также на интернационализации словенского дизайна, поиске предпринимательских возможностей и расширении международного сотрудничества.
Экспонируемые предметы интерьера и быта воплощают удачное сочетание творчества с бизнес-видением. Акцент сделан на небольших брендах, демонстрирующих функциональность, пристрастие к жизни и природе, инновационные способы использования местных материалов, прежде всего деревья, и новые техники производства, которые опираются на региональное ремесленничество и передовые технологии устойчивого производства.
Где: МВЦ «Музей Киева», ул. Б. Хмельницкого, 7
До 5 ноября — художественная выставка РЕТРО АРТ 2021 в Государственном политехническом музее при КПИ им. Игоря Сикорского.
Представлены десятки рисунков, фотографий и видео на тему ретро-арта со всей Украины.
КИНО
2 ноября — премьера документального цикла «Против пыток».Это четыре короткометражных документальных фильма, которые поднимают проблему пыток и их последствий в Украине: в местах несвободы, полицейских отделениях, детских приютах и на оккупированных территориях Украины.
Когда:2 ноября «Лира», ул. Большая Житомирская, 40
Вход свободный
ЛЕКЦИИ И ВСТРЕЧИ
2 ноября об 11:00 — Лекция-консультация «Психологический иммунитет в постковидное время», трансляция на странице Публичной библиотеки имени Леси Украинки, г. Киев
2 ноября о 12:00 — online-презентация книги-новинки «Это 12-летний премьер-министр» Тома Маклоклина на странице Центральной библиотеки им. Т.Г.Шевченко для детей г. Киева
3 ноября — День новой книги в отделе абонемента Киевской молодежной библиотеки
4 ноября 13:00 — Стрим #Библиодайджест на странице Киевской молодежной библиотеки
ТЕАТРЫ
- Киевский театр оперетты
2, 3 ноября о 19:00 — мюзикл в 2 действии «Sugar, или Вджазе только девушки» Дж. Стайна;
5, 6 ноября о 19:00 — мюзикл в 2 действии «Дориан Грей» М. Варкони;
7 ноября о 12:00 — музыкальная сказка на 1 действие «В ритме Африки»;
7 ноября о 19:00 — оперетта на Летучая мышь» Й. Штрауса;
- Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра
2 ноября в 19:00 — спектакль «Корсиканка»;
5 ноября в 19:00 — спектакль «Отец» ;
6 ноября 19:00 — спектакль «Идеальная пара»; 7 ноября 19:00 — спектакль «Дом»;
- Театр «Созвездие»
2 ноября 19:00 — спектакль «Украденная красота» по Богдану Гнатюку ( театральный слэшер/детектив);
3 и 5 ноября – спектакль «У Черного моря» по Михаилу Жванецкому (комедия); 6 ноября в 19:00 – спектакль «Авария» инсценировка по произведениям Фридриха Дюрренматта; спектакль «Прекрасный зверь в сердце» (хореодрама) по случаю 85-летия Николая Винграновского;
- Театр «Актер»
3 ноября 19:00 — спектакль «Фри»;
4 ноября 19:00 — спектакль «Приятная неожиданность»;
- Киевский академический театр «Колесо»
2 ноября в 19:00 — водевиль «Страсти дома господина Г.-П.» по пьесе Елены Пчелки;
3, 4 и 7 ноября в 19:00 — спектакль «В Киеве, на Подоле., или «Где вы сохнете белье?» за Николаем Янчуком;
5-6 ноября в 19:00 — музыкальная комедия «Одесса. Безумная любовь» по пьесе Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
На этой неделе Киевский молодежный центр подготовил полезные события для столичной молодежи— онлайн-курсы о политике и социальном предпринимательстве, а также лекцию о положительном отношении к.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»