В столице Исландии в честь Киева назвали площадь
Фотография с площади. Источник: Фейсбук Ukraine Street
Площадь находится возле посольства России.
В знак поддержки украинского народа, в Рейкьявике появилась площадь «Киев». Похожее решение приняла Комиссия по планированию и транспорту города.
Киевская площадь находится на пересечении улиц, где расположены иностранные посольства, в том числе и российское.
«Таким образом Рейкьявик посылает четкий сигнал поддержки украинскому народу и в то же время напоминает о давних отношениях между Исландией и Кенугардуром (Киевом)», — сказал городской советник Эйор Арнальдс. Kyiv Square. Название площади на древнеисландском языке «Kænugarður» призвано подчеркнуть тысячелетнюю историю Киева.
Между тем руководство Киевского метрополитена инициировало переименование пяти станций, которые на руку оккупантам и транслируют нарративы имперской россии. Речь о «Минской», «Героях Днепра», «Берестейской», «Дружбе народов» и «Площади Льва Толстого». Виталий Кличко поддержал эту идею, а впоследствии стартовал и опрос о новых названиях станций столичной подземки. Предложить свои варианты можно до 15 мая по ссылке.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»