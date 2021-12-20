В столице иностранец ограбил магазин АЗС
В столице иностранец ограбил магазин АЗС
За содеянное ему грозит до четырех лет лишения свободы.
К правоохранителям Днепровского района поступил вызов от работника автозаправочной станции о том, что неизвестный украл выручку из кассы и сбежал. На место происшествия прибыли полицейские, опросили заявителя и просмотрели записи из камер видеонаблюдения.
Камеры зафиксировали фигуранта, в момент когда тот зашел в помещение магазина, и пока кассир и охранник отошли, вытащил из кассы деньги.
Через некоторое время, на улице Евгения Сверстюка, оперативники задержали похожего по описанию мужчину и задержали.
Им оказался 36-летний иностранец, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Мужчине инкриминируют наказание по статье — покушение на грабеж, совершенное повторно.
За содеянное ему грозит до четырех лет тюрьмы.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что мужчина ограбил АЗС, откуда его недавно уволили. Инцидент возник на проспекте Валерия Лобановского. 45-летний иностранец «утащил» из кассы 85500 гривен и скрылся.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»