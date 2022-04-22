В столице для детей и подростков проводят творческие занятия
Еженедельная для юных участников бесплатно создают настоящий праздник. Фото: Клуб Добродиев
На этой неделе юных участников ждут увлекательное занятие о драматургии и специальная программа к Пасхе.
ЮНИСЕФ вместе с благотворительным фондом «Клуб Добродиев» запустили проект «Совместно. Точки встречи» для детей и подростков, которые во время войны остались в Киеве.
Еженедельно для юных участников бесплатно создают настоящий праздник музыки, кино, дизайна, архитектуры, сказок на разных локациях столицы. Такие творческие занятия адаптируются под любой возраст, помогают детям и подросткам стабилизировать их эмоциональное состояние и дают доступ к общению со сверстниками. С ними работают волонтеры, предварительно прошедшие тренинги с психологом.
Темы занятий на этой неделе:
Пятница. 22.04.2022, 15:00-17:00
Драматургия. Участники поговорят о нашем невероятном мире, реальных историях и людях, которые создают театр, книги, кино, будут придумывать сюжеты и попробуют себя в роли режиссера.
Суббота. 23.04.2022, 15:00-17:00
Спецпрограмма к Пасхе от приглашенных организаций и экспертов.
Родители могут посещать активности вместе с детьми, а в случае воздушной тревоги все оперативно будут перемещены в покрытие!
Занятия параллельно будут проходить на 4 локациях:
VCENTRI HUB, проспект Оболонский, 22А (ст.м.Минская);
VCENTRI HUB, улица Владимирская, 51Б (ст.м.Золотые ворота);
Центр Логос, ул. Ревуцкого, 42Г (ст.м.Харьковская);
Coworking Platforma Art-Zavod Литера «5, улица Беломорская, 1А (ст.м.Лесная).
Для участия необходима регистрация
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< strong>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»