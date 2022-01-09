В столице демонстрируют уникальные гобелены полтавской художницы: фото
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Ольга Пилюгина представила 46 произведений разных лет. Фото автора
В МВЦ Музея истории города Киева проходит персональная выставка гобеленов «Reflections»/«Размышления» Ольги Пилюгиной. Художница представила произведения разных лет, в которых переосмыслила украинские традиционные мотивы.
Ольга Пилюгина родилась в семье художников и росла в художественной среде. Увлеклась гобеленами с детства, свою первую работу изготовила в 11 лет.
«Родители преподавали в художественном училище, где основная специализация — вышивка и ковроткачество. Сначала играла ниточками, в 11 лет овладела техникой и уже работала профессионально, наравне с мастерами, — вспоминает Ольга Пилюгина. — Повлияло окружение, среда, видела, как это создавалось. Отец. известный художник, делал рисунки для гобеленов, мама занимается вышивкой, старшая сестра тоже работала в этой технике, научила меня ткать. Шерсть, из которой изготавливаются гобелены, — теплая, приятная, богатая фактурой. В этом виде искусства надо очень долго работать над результатом, месяцы, и даже годы. Я достаточно терпеливая, поэтому мне подошло это дело. Гобелены уже давно вышли за пределы употребительных, это искусство, но в другой, не столь привычной для нас технике, как живопись».
Художница поделилась, что важнее всего создать рисунок, и выполнить его на высоком профессиональном уровне. Творческий процесс продолжается на всех этапах — эскиз, рабочий рисунок в натуральный размер, нужно продумать все. В частности, как технически выполнить гобелен, как будет ложиться каждая нить, подобрать цвета. А в непосредственном процессе ткания каждую нить следует положить на свое место, добавить еще больше оттенков, чтобы создавались красивые переливы, нюансы отношения.
Произведения выполнены в древней технике двустороннего гладкого ручного ткания натуральными шерстяными нитями. Шерсть нужна 100% натуральная, чаще всего художница использует овечу. Берет разную по факту — гладкую и грубую, чтобы подчеркнуть натуральность, в некоторых работах использует неокрашенные натуральные оттенки — серый, черный, коричневый, охристый, оттенки белого, ища интересные сложные цветовые гармонии.
килограммов. Самый большой гобелен — 2,5 на 3 метра, над ним Ольга работала три года. Дольше всего создавала рабочий рисунок в полный размер.
В экспозиции представлены 46 авторских произведений. В том числе гобелены, признанные лучшими на Всеукраинских выставках-конкурсах. В основе этих композиций вечный символ рода — «Дерево жизни», прорастающий из глубины веков в настоящее время. Это связь поколений, прошлого, современного и будущего, любовь к традициям и родной культуре.
«В гобеленах воспроизводю свои мысли, переживания, размышления, — рассказывает Ольга Пилюгина. — Иногда работаю на заданную тему, продумываю серии произведений. А иногда бывают искры и вспышки, понимаю, что должен делать именно это произведение. Есть традиционные композиции, где в основе лежит дерево жизни, однако его трактую по-своему, наполняю собственными элементами. Орнаментальные работы — не просто изображение цветов, листьев и птиц, а тематическое произведение, несущее определенную идею. С детства изучала традиционные орнаменты, пропуская их через себя, создала авторский стиль. Мои работы не похожи на те гобелены, что в музеях. Они наполнены, как и наше время».
В гобелене «Вдохновленные сиянием» вторник в виде птиц изображает родственные души людей, которые двигаются и смотрят в одну сторону. Но каждая из них особенная и уникальная. 2350914.jpg» alt=»В столице демонстрируют уникальные гобелены полтавской художницы: фото» />
В основе гобелена «Радость» —современная композиция традиционного дерева жизни. Птицы — как родственные души, льются друг к другу в предвкушения радостных объятий. Есть корни, которые прорастают в глубину веков как связь с нашими предками, ветви, цветы, есть зерна в цветах и в земле, как начало новых идей, мыслей. Если попадают на качественный грунт, дают свои плоды. Заметен символический намек на семейное гнездо. И ветви прорастают в будущее как надежда, что будет продолжение. Сохранятся вечные человеческие ценности, традиции. .jpg» alt=»В столице демонстрируют уникальные гобелены полтавской художницы: фото» />
Кроме образов птиц, олицетворяющих человеческую душу, художница часто обращается и к образам лошадей, что символизирует волю.
«Делаю это, потому что не могу не делать. В мастерской я абсолютный счастливый человек. Вся в работе, не чувствую времени, — признается Ольга Пилюгина. — Параллельно работаю над несколькими работами. Учу также студентов в Национальном университете «Полтавская политехника». На кафедре изобразительного искусства, где когда-то сама училась на керамиста, в дипломных работах совмещала керамику и гобелен. Сегодня молодежь не очень желает этому учиться. Время очень стремительное, хочется сделать много, быстро и сразу показать результат. А тут быстро не получится, потому что сначала надо овладеть мастерством, техникой, совершенствоваться годами, чтобы свободно чувствовать себя в технике и материале».
Ольга Пилюгина — заслуженная мастерица народного творчества Украины, член Национального союза художников Украины и Национального союза мастеров народного искусства Украины, доцент кафедры изобразительного искусства Национального университета «Полтавская политехника» им. Юрия Кондратюка», обладательница гранта Президента Украины, стипендиат Президента Украины 2012-2015 годов. Автор серии монументальных гобеленов «Коврова Украина», шесть из которых были признаны лучшими произведениями года в Украине на Всеукраинских выставках-конкурсах «Лучшее произведение года» (2014… 2020) под эгидой Министерства культуры Украины.
«Reflections»/«Размышления» Ольги Пилюгиной
Когда: до 10 января
/>Где: МВЦ «Музей истории города Киева», ул. Б. Хмельницкого, 7
Стоимость билета: 100 грн, детский — 50 грн.
В Музее народно-декоративного искусства жителей столицы познакомили с корейской народной живописью.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»