В столице демонстрируют творческую лабораторию художника, чьи скульптуры установили возле Национальной оперы
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В артпространстве Mandarin Maison представили персональную выставку Михаила Деяка «ДОКУМЕНТ». Фото автора
В артпространстве Mandarin Maison представили персональную выставку Михаила Деяка «ДОКУМЕНТ».
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта: от зарисовок идеи, процесса нахождения такой же эскиз формы и создания скульптуры в материале.
Работы, представленные на выставке, демонстрируют эксперименты и уже узнавание произведения автора в объемной пластике.
Еще на первом этаже посетителей встречает узнаваемая скульптура Михаила Деяка из серии «Изменения». Фото автора
Еще на первом этаже посетителей встречает узнаваемая скульптура Михаила Деяка из серии «Изменения». Фото автора
Еще на первом этаже посетителей встречает узнаваемая скульптура Михаила Деяка из серии «Изменения».
В артпространстве Mandarin Maison представили персональную выставку Михаила Деяка «ДОКУМЕНТ». Фото автора
Михаил Деяк — молодой современный украинский художник. Работает на грани неоэкспрессионизма и минимализма. Совершенно владеет всеми техниками живописи. Экспериментирует с различными материалами при создании арт-объектов и скульптур.
В своих ранних работах фокусировался на двумерной абстрактной живописи, однако в последние годы обратился к трехмерному самовыражению, позволяющему зрителю взаимодействовать с произведениями в физической плоскости.
На выставке к издательам обращается сам художник. Фото автора
«Мои объекты в пространстве — это мои рефлексии. Стремлюсь побуждать зрителя к внутреннему диалогу с собой», — отмечает Михаил Деяк. Его скульптуры и предметы находятся в постоянном движении — они дышат, смещаются и отражают, реагируя на угол и расстояние, с которых они воспринимаются зрителем.
Входит в «ТОП-20» молодых современных художников стран Восточной Европы. Занимает 7 место среди самых перспективных художников Украины и самый дорогой художник Украины по версии Forbes. -mitcja-chiyi-skulpturi-vstanovili-bilja-nacionalnoyi-operi-2fe5388.jpg» alt=»В столице демонстрируют творческую лабораторию художника, чьи скульптуры установили возле Национальной оперы» />
Экспозиция открывает зрителю процесс создания арт екту. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
«Идея выставки „ДОКУМЕНТ“ заключается в том, чтобы обратить наше внимание на то, что все, что мы затрагиваем, задокументируется, тем или иным способом и может в дальнейшем иметь большую ценность для нас или наших потомков. В пределах выставки мы демонстрируем зрителю тайный творческий мир: что происходит, когда художник работает над своим проектом, — отмечает инициатор выставки Олег Дзюбяк. — Этот процесс, в некотором смысле, бывает более интересным и более увлекательным, чем результат, который мы видим в готовой работе. Ведь мы не догадываемся, сколько интересных заметок, документов создает и изучает художник; сколько интересных зарисовок и эскизов, явлений и непредсказуемых идей вдохновили автора в процессе создания, и как они повлияли на его мнение и конечный вид работ, которые мы видим».
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
Экспозиция открывает зрителю процесс создания артобъекта. Фото автора
За последние 5 лет по инициативе Олега Дзюбяка в артпространстве Mandarin Maison провели около 30 выставок и перформансов современных украинских и зарубежных художников. В конце 2021 года он начал новый по формату и содержанию арт-проект «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ», яркий пример которого можно увидеть в публичном пространстве Киева, на Театральной площади перед Национальной оперой Украины. Там установлены скульптуры Михаила Деяка, процесс работы над которыми также показан на выставке.
«Документ» Мизайла Деяка
Когда: до 15 февраля с 11:00 до 21:00.
Где: артпространство Mandarin Maison, ТЦ Manndarin Plaza, этаж 5, ул. Бассейная, 6)
Вход свободный
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»