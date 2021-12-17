В столице дельцы продавали онкобольным поддельные лекарства
Следователи изъяли псевдопрепараты на миллион гривен. Фото из открытых источников К 10 годам заключения с конфискацией имущества грозит дельцам за сбыт фальсифицированных препаратов для онкобольных. Дельцы получали фальсификат из других стран. Псевдопрепараты онкологической группы с поддельными сертификатами прибывали в Украину международными рейсовыми автобусами и самолетами.
Следователи Соломенского управления полиции, ведущие уголовное производство, выяснили, что злоумышленники размещали объявления в интернете предлагали на различных форумах онкобольным приобрести остатки необходимого препарата от якобы больных родственников. Затем фальсификат отправляли заказчикам через почтовые отделения или привозили лично.
При проведении обысков по местам проживания дельцов, правоохранители изъяли поддельных препаратов на сумму около одного миллиона гривен. Следственные действия продолжаются. Мероприятия по разоблачению преступления проводились следователями Соломенского управления полиции совместно с окружной прокуратурой по материалам Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
Недавно столичные правоохранители разоблачили масштабную схему по продаже фейфиков COV. В электронную систему Helsi ежемесячно вводились около двух тысяч ложных сведений о прохождении гражданами вакцинации против коронавируса. После этого COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении «Действие». К схеме были причастны два врача.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»