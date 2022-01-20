В столице действуют более 70 зон и площадок для выгула животных
Оборудованная площадка для тренировки собак. Фото: прессслужба КГГА
В прошлом году в парках и скверах города появились 9 новых выгульных площадок для собак, где животные могут набегаться без поводка.
Киев как европейский город уделяет серьезное внимание сфере защиты животных и цивилизованного содержания четырехлапых.
«Тысячи семей в столице воспитывают домашних любимцев, так что оборудованные тренажерами бесплатные места для выгула должны быть нормой для нашего города. В прошлом году устроили 9 современных пространств для животных, преимущественно в парках и скверах, где они никому не мешают. Например, на Петра Вершигоры годами была свалка мусора, а ныне — обустроили площадку более 800 кв. м. Постепенно город развивает сеть зон для выгула, и в этом году работа продолжается»,— сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.
Площадки для выгула и тренировки устроены совместными усилиями КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины», КО «Киевзеленстрой» и его структурными подразделениями в районах. Новые территории для выгула /p>
- парк «Победа»;
- зеленая зона на ул. Пражский;
- сквер на ул. Вершигоры, 5;
- парк на Троещине;
- парк «Лебедино»;
- парк «Совки»;
- парк «Радунка» ;
- парк «Привокзальный»;
- парк «Орленок».
Также в столице прошлого года обустроили 50 современных зоокомплексов.
В целом в Киеве на сегодня действуют более 70 зон и площадок для выгула владельческих животных.
Адреса площадок и зоокомплексов можно узнать на интерактивной карте на сайте КП «Киевский городской врач медицины».
Алексей Кулеба сообщил, что в 2022-м также продолжится реализация проекта по строительству Центра защиты животных на Автопарковой. По его словам, на строительство современного центра с приютами, центром адопции и ветклиникой в бюджете столицы на этот год предусмотрено 27 млн грн.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»
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