В столице действуют более 70 зон и площадок для выгула животных

magictr | 20.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В столы действуют более 70 зон и площадок для выгула животных

Оборудованная площадка для тренировки собак. Фото: прессслужба КГГА

В прошлом году в парках и скверах города появились 9 новых выгульных площадок для собак, где животные могут набегаться без поводка.

Киев как европейский город уделяет серьезное внимание сфере защиты животных и цивилизованного содержания четырехлапых.

«Тысячи семей в столице воспитывают домашних любимцев, так что оборудованные тренажерами бесплатные места для выгула должны быть нормой для нашего города. В прошлом году устроили 9 современных пространств для животных, преимущественно в парках и скверах, где они никому не мешают. Например, на Петра Вершигоры годами была свалка мусора, а ныне — обустроили площадку более 800 кв. м. Постепенно город развивает сеть зон для выгула, и в этом году работа продолжается»,— сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

Площадки для выгула и тренировки устроены совместными усилиями КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины», КО «Киевзеленстрой» и его структурными подразделениями в районах. Новые территории для выгула /p>

  • парк «Победа»;
  • зеленая зона на ул. Пражский;
  • сквер на ул. Вершигоры, 5;
  • парк на Троещине;
  • парк «Лебедино»;
  • парк «Совки»;
  • парк «Радунка» ;
  • парк «Привокзальный»;
  • парк «Орленок».

Также в столице прошлого года обустроили 50 современных зоокомплексов.

В целом в Киеве на сегодня действуют более 70 зон и площадок для выгула владельческих животных.

Адреса площадок и зоокомплексов можно узнать на интерактивной карте на сайте КП «Киевский городской врач медицины».

Алексей Кулеба сообщил, что в 2022-м также продолжится реализация проекта по строительству Центра защиты животных на Автопарковой. По его словам, на строительство современного центра с приютами, центром адопции и ветклиникой в ​​бюджете столицы на этот год предусмотрено 27 млн ​​грн.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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