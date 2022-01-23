В столице чествуют Николая Леонтовича трансляцией его оперы: где увидеть
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Николай Леонтович — автор «Щедрика» Фото из открытых источников
23 января в Центре современного искусства «Белый мир» покажут запись спектакля Бумажный театр Пасха», созданной по мотивам оперы Николая Леонтовича в редакции выдающегося композитора современности Мирослава Скорика. Основу музыкального наследия Леонтовича составляют хоровые миниатюры — обработки украинских народных песен являются непревзойденными. Николай Леонтович очаровал мир красочной музыкой прекрасного «Щедрика», став мировым символом Рождественского чуда.
Кроме хоровых произведений композитор пробовал свои силы также и в других музыкальных жанрах. Единственным его произведением для театра стала незавершенная опера «На русалчину Пасху» по одноименной сказке Бориса Гринченко, которой суждено было сыграть роковую роль в биографии автора. По словам исследователей творчества композитора, именно желание активировать работу над произведением подтолкнула Леонтовича к поездке, завершившейся в родительском доме встречей с таинственным убийцей…
«Идет 100 лет со дня коварного убийства чекистским приговором талантливого украинского деятеля и композитора Николая Леонтовича. В селе Марковка Гайсинского уезда 23 января 1921 года на сорок шестом году оборвалась высокая нота яркой жизни. Пуля попала в народную душу, вырвав из ее глубин мощное пение, наполненное жаждой жизни и любви к родной земле»,— отмечают инициаторы проекта.
Афиша мероприятия. Фото с сайта театра.
Почти через столетие после этих трагических событий, коллектив Бумажного театра Imagination Format Studio обратился к этой малоизвестной страницы творчества.
«До этой премьеры мы шли долгих 5 лет. С 2016 года, когда мне пришла в голову эта идея, почтить память Николая Леонтовича, сделав оперу о его гибели, потустороннем мире и бессмертии, мы перерабатывали материал, искали единомышленников, репетировали… В течение последних двух лет нам удалось сформировать и создать этот уникальный проект»,— рассказывает режиссер и продюсер Александр Сергиенко.
Премьера спектакля состоялась 1 декабря 2021 года в Центре Леся Курбаса, в день рождения выдающегося украинского композитора, а 23 января 2022 года ее смогут увидеть поклонники украинского музыкального искусства.
По словам организаторов, дата показа выбрана неслучайно. 101 год назад в этот день оборвалась жизнь автора одноименной оперы, выдающегося композитора Николая Леонтовича, украинского композитора и патриота.
К увековечиванию его памяти в виде перформанса оперы-спектакля присоединились киевский Бумажный театр «Imagination Format Studio» и многие деятели из разных сфер искусства:
• Автор сюжета, сценарист, режиссер, продюсер — Александр Сергиенко
• Музыка — группа Mavka (Ирина Лазер, Алексей Микрюков)
• Вокал — Ирина Лазер, Евгений Рахманин
• Композитор по аранжировке — Алексей Микрюков
• Художница по куклам — Анастасия Подервянская
• Художник-декоратор — Михаил Химич
• Авторка кукол-зрителей — Оксана Цюпа
• Перформерки — Екатерина Ильченко, Алина Луценко
• Анимация иафиша—— Даниил Пинько
• Полпродюсер — Александр Янович
Трансляцию представления, которое будет проходить в помещении галереи, можно будет посмотреть на Facebook-странице «Белого Мира».< /p>
Начало спектакля — в 18:00. Продолжительность: 1 час.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»