В столице будут судить мужчину, который напал на продавщицу и ограбил киоск
Связал продавщицу скотчем и забрал деньги из кассы. Фото: сеть Интернет.
Связал продавщицу скотчем и забрал деньги из кассы.
В столице будут судить крымчанина, совершившего разбойное нападение на киоск. Фигурант забрал из кассы 11000 гривен и попытался убежать, но не успел. Местные жители, ставшие случайными свидетелями, задержали злоумышленника и удерживали его до приезда полиции.
Напомним, инцидент произошел в сентябре этого года на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. Продавщица, открыла дверь незнакомцу, потому что ожидала доставки товара, но стала жертвой грабителя. По словам следователя Деснянского управления полиции Виктора Мринского, 42-летний крымчанин под угрозой ножа связал продавщицу скотчем и забрал деньги из кассы.
Мужчину задержали по статье — разбой. Злоумышленник признался в содеянном и сейчас он под стражей.
За содеянное мужчине грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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< strong>Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»