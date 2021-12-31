В столице будут судить иностранца, сбившего женщину на переходе
ДТП произошло на перекрестке улиц Франко и Хмельницкого. Фото: полиция Киева
Следователи направили в Шевченковский райсуд дело о дорожно-транспортном происшествии в центре столицы, в результате которого серьезно пострадала женщина.
ДТП произошло в марте этого года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. Водитель легковушки сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе на свой, зеленый сигнал светофора.
Как рассказал начальник следственного отделения Шевченковского управления полиции Сергей Демчук, уже через несколько минут на место аварии прибыла следственно-оперативная группа и врачи.
«В ходе досудебного расследования мы выяснили, что 38-летний иностранец, управлявший иномаркой, сбил 34-летнюю дончанку на пешеходном переходе. Водитель находился в трезвом состоянии. В результате наезда женщина получила перелом черепа, травму грудной клетки и попала в больницу»,— рассказал Сергей Демчук.
В результате удара женщина влетела в лобовое стекло завершили расследование ДТП и направили материалы дела вместе с обвинительным актом в суд. Виновнику аварии грозит от трех до восьми лет заключения с лишением права управлять авто сроком до трех лет.
Между тем полиция Вышгородщины устанавливает обстоятельства ДТП с участием 14-летнего парня. Подросток за рулем автомобиля «Hyundai» врезался в дерево и перевернулся. Парня госпитализировали в больницу с телесными повреждениями. Машину школьник взял без разрешения отца. После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»