В столице будут судить банду рэкетиров, требовавших деньги у киевлян
Здирники ждали своих жертв под их домами. Фото из открытых источников
Шесть бандитов похищали людей, запугивали, избивали и отбирали деньги.
Организовал преступную группировку 29-летний иностранец, который привлек к выполнению «заданий» еще пятерых мужчин. Рекетиры заранее собирали информацию о потенциальной жертве и ждали под ее домом. Потом начинали требовать деньги прямо на улице.
Если кто-то сопротивлялся, того сообщники силой сажали в авто и продолжали запугивать, пока человек не соглашался отдать определенную сумму. Но на этом преступники не останавливались.
Как рассказали в пресс-службе полиции Киева, впоследствии вымогатели звонили потерпевшим с угрозами, каждый раз требуя осуществить новый «платеж». В случае отказа отдавать указанную сумму, мужчины обманом через знакомых попадали в дом жертв и, угрожая избиением, забирали из квартиры деньги и ценные вещи.
Организовал банду вымогателей 29-летний иностранец
Пяти бандитам сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: «Похищение человека», «Грабеж» и «Требование». Им грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества. Шестому рэкетиру, 31-летнему киевлянину светит от трех до семи лет тюрьмы за вымогательство с угрозами, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
В настоящее время материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в Деснянский район .
Между тем продолжается досудебное расследование по ограблению известного журналиста Андрея Куликова возле Воздухофлотского моста. Бывшего ведущего политического ток-шоу «Свобода слова» на ICTV и соучредителя Общественного радио избили посреди улицы, отобрали деньги, банковскую карту и телефон. Впоследствии полиция задержала двух 23-летних грабителей, а суд взял их под стражу.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»