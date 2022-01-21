В столице будут создавать батальоны территориальной обороны magictr | 21.01.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи Тендер «по-федоруківськи»: как закупить втрое дороже елки у депутата Бучанского горсовета Комментариев нет | Ноя 22, 2017 В аэропорту «Борисполь» планируют установить камеры для контроля работников Комментариев нет | Мар 15, 2018 Активисты из Васильківщини борются с нелегальными заправками (ВИДЕО) Комментариев нет | Фев 22, 2018 Во дворах на Оболони заменили освещение Комментариев нет | Ноя 9, 2021 Об авторе magictr