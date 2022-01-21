В столице будут создавать батальоны территориальной обороны

magictr | 21.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице будут создавать батальоны территориальной Терроборона — действенная помощь армии. Фото: КГГА <p>Киевсовет принял целевую программу «Защитник Киева» на 2022–2024 годы».</p> <p>Депутаты Киевсовета на сегодняшнем пленарном заседании, 20 января, поддержали целевую программу «Защитник Киева2» ». Ее утвердили в порядке неотложности.</p> <p>Эту программу приняли на выполнение Закона Украины «Об основах национального сопротивления», который вступил в силу с 1 января этого года.</p> <p>Реализация принятой программы позволит оборудовать пункты постоянной дислокации для бригады Сил территориальной обороны в каждом районе города Киева, обеспечить бригаду необходимыми учебно-тренировочными комплексами, имуществом и повысить готовность системы мобилизации города Киева.</p> <p>Программа предусматривает выделение из городского бюджета 2022-2024 годов более 110 млн грн на укрепление обороноспособности Киева.</p> <p>Итак, с 1 января в Киеве будут создавать подразделения территориальной обороны. Бригада терробороны — отдельный вид Вооруженных сил. Часть ее — это военнослужащие, а часть — резервисты.</p> <p>«Вооруженные силы получают подчиненные им войска территориальной обороны, будут тренировать их. Граждане могут стать резервистами терробороны, восстановить свои навыки, а те, кто не служил в армии, — их получить. Местные власти, в свою очередь, подыскивают помещения, где будут размещены подразделения бригады, занимается вопросами обеспечения топливом, компьютерной техникой»,— подчеркнул <strong>заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий</strong> <strong>Андрей Крищенко.</strong></p> <p>Также в рамках программы «Защитник Киева» запланировано создать Единый центр подготовки Сил муниципальной безопасности города Киева, в том числе и бригады территориальной обороны.</p> <p>Целевую программу «Защитник Киева » поддержали 78 депутатов Киевсовета.</p> <p>Напомним, в эфире CNN столичный мэр Виталий Кличко рассказал об угрозе российского вторжения в Украину.</p> <p><strong>Инна БИРЮКОВА</strong>, «Вечерний Киев» »</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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