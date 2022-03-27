В столице бизнес возобновляет работу
Власти столицы сообщили о процессе возобновления работы столичного бизнеса в городе.
В Киеве постепенно увеличивается количество работающих частных заведений. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«По состоянию на вчера работали более 650 продуктовых магазинов, 300 кафе, 360 станций техобслуживания авто, 185 парикмахер, около 50 автомагазинов,3 и другие учреждения и организации»,— сказал Николай Поворозник.
Напомним, что найти информацию о возобновивших работу учреждениях можно в приложении «Киев Цифровой» на карте работающего бизнеса.
В военное время продолжает работать радио П.О.Р.Ш. (первое онлайн радио «Школа»). Кроме музыки, курса финансовой грамотности и выпусков о выдающихся литературных произведениях, на радио транслируют записи поэзии, которые присылают столичные школьники.