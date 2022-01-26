В столице бесплатно покажут современную украинскую анимацию
Показ состоится 28 января.
28 января зрители имеют возможность увидеть дерзкую, откровенную, наивную и честную современную украинскую анимацию.
Все работы — участники конкурсной программы фестиваля LINOLEUM 2021. Об ответственности Героя, о человеке и работе, о предубе — будет интересно.
«Анимация — особый вид сторителинга. Она динамична. Ярко. Вместительность. Один образ, один цвет — и зритель сразу понимает, о чем речь. И это не всегда только развлечение для детей. Чаще всего это серьезные мысли, большое искусство рисунка на экране. О семье и дружбе, об ответственности и желании, о предвзятости и любви», — отмечают организаторы.
28 января состоится показ именно такой анимации. Для более взрослых детей. О семье и дружбе. Об ответственности и желании.
Показ конкурсной украинской анимации состоится совершенно бесплатно при поддержке Международного фестиваля актуальной анимации и медиа-искусства LINOLEUM.
Когда: 28 января о 19:00
Где: UNIT.City, корпус В8, зал UNIT.Core
Участие бесплатное, по регистрации
На сайте Довженко-Центра можно бесплатно посмотреть «Перекоп» режиссера и скульптора Ивана Кавалеридзе 1930 года с новаторской работой оператора Николая Топчия и музыкальным сопровождением современной электронной группы 2sleepy.
Мария КАТАЕВА