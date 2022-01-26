В столице бесплатно покажут современную украинскую анимацию

magictr | 26.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

В столице бесплатно покажут анимацию

Показ состоится 28 января.

28 января зрители имеют возможность увидеть дерзкую, откровенную, наивную и честную современную украинскую анимацию.

Все работы — участники конкурсной программы фестиваля LINOLEUM 2021. Об ответственности Героя, о человеке и работе, о предубе — будет интересно.

«Анимация — особый вид сторителинга. Она динамична. Ярко. Вместительность. Один образ, один цвет — и зритель сразу понимает, о чем речь. И это не всегда только развлечение для детей. Чаще всего это серьезные мысли, большое искусство рисунка на экране. О семье и дружбе, об ответственности и желании, о предвзятости и любви», — отмечают организаторы.

28 января состоится показ именно такой анимации. Для более взрослых детей. О семье и дружбе. Об ответственности и желании.

Показ конкурсной украинской анимации состоится совершенно бесплатно при поддержке Международного фестиваля актуальной анимации и медиа-искусства LINOLEUM.

Когда: 28 января о 19:00
Где: UNIT.City, корпус В8, зал UNIT.Core
Участие бесплатное, по регистрации

На сайте Довженко-Центра можно бесплатно посмотреть «Перекоп» режиссера и скульптора Ивана Кавалеридзе 1930 года с новаторской работой оператора Николая Топчия и музыкальным сопровождением современной электронной группы 2sleepy.

Мария КАТАЕВА

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