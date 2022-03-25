В столице аварийные бригады круглосуточно устраняют повреждения сетей: фото

magictr | 26.03.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице аварийные удобрения повреждения сетей: фото

К работе привлечены почти 400 работников. Фото: КГГА

В Киеве на сегодняшний день работают аварийные бригады КП «Киевтеплоэнерго» и ЧАО «АК «Киевводоканал», которые в круглосуточном режиме устраняют аварийные повреждения натепловых, водопроводных и канализационных сетях города

Также к аварийно-восстановительным работам в общей сложности привлечено около 150 единиц техники: спецаварийки, экскаваторы, самосвалы, сварочные авто, компрессоры гидромашины и т.д.

В столице аварийные бригады фото

К работе привлечены почти 400 работников. Фото: КГГА бригады круглосуточно устраняют повреждения сетей: фото» />

К работе привлечены почти 400 работников. Фото: КГГА

«Город живет в условиях военного положения, но мы прилагаем все возможные усилия, чтобы люди получали необходимые услуги. Аварии, в том числе и те, которые происходят в результате обстрелов, устраняют профессионально и оперативно», — рассказал Петр Пантелеев.

В столице аварийные бригады круглосуточно устраняют повреждения сетей: фото

К работе привлечены почти 400 работников. Фото: КГГА Он отметил, что команда столичных коммунальных служб работает слаженно и в тесном взаимодействии, рабочие помогают и подстраховывают друг друга.

Несмотря на войну в столице продолжают работать все коммунальные службы. Жители могут оставить заявку на ремонт лифта или аварию в Контактном центре 15-51.

Киевлян также просят при возможности платить амбарное, чтобы коммунальные службы могли платить заработную плату своим сотрудникам. Только в таком случае работники сферы ЖКХ, обеспечивающие жизнедеятельность города в условиях войны, будут иметь оплату труда.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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