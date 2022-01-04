В столице 15 огнеборцев гасили яхт-клуб
Причина возгорания устанавливается. Фото: ГУ ДСНС в Киеве
Пожар на территории яхт-клуба в Гидропарке возник сегодня, 4 января.
Сообщение о возгорании двухэтажного здания поступило спасателям в 10:27. Огонь возник на первом этаже и охватил площадь в 50 квадратных метров.
За час спасатели справились с пожаром. К счастью, обошлось без жертв. На месте происшествия работали 15 огнеборцев и три пожарных машины. Причина возгорания устанавливается.
За час спасатели справились с пожаром
Это уже второй пожар в новом году на берегу Днепра. Поздно вечером, 3 января, на Трухановом острове вспыхнуло деревянное здание на территории развлекательного комплекса «ЮБК», работники которого подозревают, что это был умышленный поджог.
Александр ГАЛУХ, « Вечерний Киев»