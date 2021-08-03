В Стерлитамаке волонтеры доставляют лекарства и продукты нуждающимся

magictr | 03.08.2021 | Новости | Комментариев нет

Волонтеры Стерлитамака доставляют лекарства и товары первой необходимости людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В Стерлитамаке волонтеры доставляют лекарства и продукты нуждающимся

Ежедневно добровольцы приносят изолированным и пожилым гражданам продукты и рецептурные медикаменты из городских поликлиник. Для получения помощи жители, оказавшиеся в трудной ситуации, могут обратиться в свою поликлинику. Работники медучреждения передадут нужные лекарств волонтерам.

Также добровольцы могут получить в поликлинике рецепт и приобрести медикаменты самостоятельно в аптеке. После их доставят к вам домой.

В Стерлитамаке волонтеры доставляют лекарства и продукты нуждающимся

Для получения адресной помощи можно обращаться в колл-центр проекта «Наша забота» по телефону: (800) 201-89-03. Важно понимать, что волонтёры оказывают помощь одиноко проживающим, не имеющим молодых родственников.

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