В стенах Художественному арсеналу показывают танцевальный перформанс
29.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет|
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Дизайнер Федор Возиянов
«Обычно я работаю с формами, а не с цветами, а в этой коллекции много цветов. На платьях сделал принты — это не копии картины. алюзии на них. Будто мы вспоминаем творчество Экстер и концентрируемся не на всей картине, а на определенных деталях, которые моей перенесли на платья, — отметил Федор Возиянов. — Это часть большого перформанса, которая стала интересным опытом. Проект является хорошим примером сотрудничества, и в этом мы подражаем Экстеру, которое было объединяющим для разных художников: оно участвовало в многих выставках и сотрудничало с различными личностями».