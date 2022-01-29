В стенах Художественному арсеналу показывают танцевальный перформанс

magictr | 29.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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В&стенах ></p> <p>Посетителей будут встречать «живые» экспонаты. которой отмечали 20 января.</p> <p>«Экстер.Live» — это фильмовая версия иммерсивного перформанса, который был представлен издательством РОДОВИД 22 октября 2021 года. В нем приняли участие танцовщики из Киева и Нью-Йорка под руководством хореографки Стефании Нолл (США). Перформанс состоится в залах Художественного Арсенала в рамках выставки «Футуромарение».</p> <p>Александра Экстер — выдающаяся авангардная художница мира, прожившая в Киеве более 35 лет своей жизни. Киевская мастерская живописи Экстер оказала мощное влияние на творческую жизнь города. Здесь регулярно бывали Вадим Меллер, Анатолий Петрицкий, Нина Генке, Александр Хвостенко-Хвостов, Климент Редько и другие. Вместе с Александром Богомазовым Экстер организовала в Киеве первые выставки нового искусства — знаменитые «Кольцо» и «Звено». Исследователи утверждают, что авангардная линия украинской сценографии берет начало именно в студии Александры Экстер. performans-ee86548.jpg» alt=»В стенах Художественному арсеналу показывают танцевальный перформанс» /></p> <p>«Нам удалось создать уникальный проект, где сочетаются разные искусства. К нему присоединились хореограф Стефания Нолл, дизайнер Федор Возиянов, музыкант Виктор Рекало. Наше издательство имеет немало книг, которые рассказывают Украине и миру о наших выдающихся художниках. В этом проекте смогли хореографию и музыку еще раз напомнить имя Александры Экстер», — рассказала автор проекта, директор издательства «Родовид» <strong>Лидия Лихач.</strong></p> <p><img class=

В&стенах художественного арсенала

В стенах художественного арсенала ></p> <p><img class=

В&степенях художественного арсенала</span> Творческая команда проекта и спонсоры «Сначала я много читала об Экстере, записывала самые интересные мысли. Что она говорила, что происходило 100 лет, когда было важное время для истории и искусства. Искала, как это может быть, экспериментировала, как перевести на движения. Чтобы понять что-то новое и о себе, и об Экстере, и о том времени, рассказывает <strong>Стефания Нолл</strong>. — Перформанс состоит из 10 частей. Отталкивался от конкретных танцовщиков, которые они двигаются. Стремилась, чтобы они были как живые экспонаты, картины, у каждого свое соло. И в то же время это общая история об авангарде и «Экстере». » alt=»В стенах Художественному арсеналу показывают танцевальный перформанс» /></p> <p><img class=

В стенах художественного арсенала ></p> <p><img class=

В стенах художественного арсенала ></p> <p>В одном из залов свою коллекцию, посвященную Экстеру, представил Фкдир Возиянов. Платья квадратной формы были развешены посреди зала, и поочередно их примерила танцовщица.</p> <p><img class=Дизайнер Федор Возиянов

«Обычно я работаю с формами, а не с цветами, а в этой коллекции много цветов. На платьях сделал принты — это не копии картины. алюзии на них. Будто мы вспоминаем творчество Экстер и концентрируемся не на всей картине, а на определенных деталях, которые моей перенесли на платья, — отметил Федор Возиянов. — Это часть большого перформанса, которая стала интересным опытом. Проект является хорошим примером сотрудничества, и в этом мы подражаем Экстеру, которое было объединяющим для разных художников: оно участвовало в многих выставках и сотрудничало с различными личностями».

В стенах Художественному арсеналу показывают танцевальный перформанс

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