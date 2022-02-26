В Соломенском районе в многоэтажку попала ракета

magictr | 26.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В Солом&rsquo попала ракета

Дом на проспекте Лобановского, 6а. Фото: ГСЧС

В жилой дом на проспекте Лобановского, 6а, попала ракета.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на место происшествия следуют аварийно-спасательные службы.

В  ;многоэтажку попала ракета

На место происшествия выехали спасатели

В ГСЧС сообщили, что предварительно жертв нет. Проводится эвакуация жителей.

Жители одной из пострадавших квартир выложили в соцсеть видео с камеры наблюдения в комнате, которая зафиксировала момент попадания ракеты.

Видео взрыва, зафиксированное камерой наблюдения в квартире

«У нас в зале просто дыра»,— комментирует видео владелица квартиры, жильцов которой, похоже, на момент взрыва не было дома.

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал в своем Telegram-канале видео эвакуации из дома раненых людей.

Видео эвакуации людей на Лобановского

«Отправляйте знакомым в РФ . Пусть полюбуются тем, как Путин несет свободу в Украине», — подписал видео Антон Геращенко.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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