В Соломенском районе в многоэтажку попала ракета
Дом на проспекте Лобановского, 6а. Фото: ГСЧС
В жилой дом на проспекте Лобановского, 6а, попала ракета.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на место происшествия следуют аварийно-спасательные службы.
На место происшествия выехали спасатели
В ГСЧС сообщили, что предварительно жертв нет. Проводится эвакуация жителей.
Жители одной из пострадавших квартир выложили в соцсеть видео с камеры наблюдения в комнате, которая зафиксировала момент попадания ракеты.
Видео взрыва, зафиксированное камерой наблюдения в квартире
«У нас в зале просто дыра»,— комментирует видео владелица квартиры, жильцов которой, похоже, на момент взрыва не было дома.
Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал в своем Telegram-канале видео эвакуации из дома раненых людей.
Видео эвакуации людей на Лобановского
«Отправляйте знакомым в РФ . Пусть полюбуются тем, как Путин несет свободу в Украине», — подписал видео Антон Геращенко.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»