В Соломенском районе разбирают несанкционированные блокпосты

magictr | 31.03.2022 | Новости | Комментариев нет

В Соломе

Мешки с песком из блокпостов используют для других целей. Фото: Соломенская РГА

Коммунальщики расчищают дороги и забирают преграды там, где они не нужны военным.

В Соломенской РГА просят жителей района с пониманием отнестись к этим работам и не распространять «измену» и дезинформацию из-за уборки блокпостов. установлены без согласования с нашими ВСУ и не имеют никакого смысла в военном плане. Вместе с тем, все верифицированные блокпосты остаются на своих местах, а наши защитники продолжают нести службу по защите родного Киева», — объясняют в администрации.

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В Соломенском районе разбирают несанкционированные блокпосты. Фото: Соломенская РГА

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В Соломенском районе разбирают несанкционированные блокпосты. Фото: Соломенская РГА

С первых дней нападения россии Киев постепенно превращается в крепость. Ранее Николай Жирнов, глава Киевской городской военной администрации показал, как укрепляют столицу.

Блокпосты расположены в каждом районе города. Военная администрация их укомплектует всем необходимым для отпора рашистским оккупантам.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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