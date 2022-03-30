В Соломенском районе разбирают несанкционированные блокпосты
Мешки с песком из блокпостов используют для других целей. Фото: Соломенская РГА
Коммунальщики расчищают дороги и забирают преграды там, где они не нужны военным.
В Соломенской РГА просят жителей района с пониманием отнестись к этим работам и не распространять «измену» и дезинформацию из-за уборки блокпостов. установлены без согласования с нашими ВСУ и не имеют никакого смысла в военном плане. Вместе с тем, все верифицированные блокпосты остаются на своих местах, а наши защитники продолжают нести службу по защите родного Киева», — объясняют в администрации.
В Соломенском районе разбирают несанкционированные блокпосты. Фото: Соломенская РГА
В Соломенском районе разбирают несанкционированные блокпосты. Фото: Соломенская РГА
С первых дней нападения россии Киев постепенно превращается в крепость. Ранее Николай Жирнов, глава Киевской городской военной администрации показал, как укрепляют столицу.
Блокпосты расположены в каждом районе города. Военная администрация их укомплектует всем необходимым для отпора рашистским оккупантам.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»