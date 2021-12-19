В Соломенском районе поздравили долгожительницу

magictr | 19.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В&Солом’янском районе поздравили долгожитель </p> <p>Несмотря на почтенный возраст, Анна Захаровна до сих пор в строю. Фото: Соломенская РГА </p> <p>В субботу, 18 декабря, жительница Соломенского района Анна Наволокина отметила свой 101-й день рождения.</p> <p>Анна Захаровна прошла нелегкий путь, была узником нацистских концлагерей. Глядя на эту жизнерадостную, приветливую женщину, трудно поверить, что за ее плечами уже 101 прожитый год. </p> <p>Представители Соломенской райгосадминистрации поздравили Анну Захаровну с днем ​​рождения и пожелали крепкого здоровья, хорошего настроения, бодрости духа и семейного тепла. </p> <p>Несмотря на почтенный возраст, Анна Захаровна до сих пор в строю, радует семью своими достижениями и является достойным примером для подражания.</p> <p>Кстати, в Киеве, к счастью, живут немало долгое. В этом году со 100-летним юбилеем поздравляли жителя Подольского района Федора Саса, а в Оболонском — Галину Гонтарь. </p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

Похожие записи

Об авторе

magictr