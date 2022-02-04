В Софии Киевской заработал аудиогид на турецком языке
Аудиогид презентовали Первая леди Украины Елена Зеленская и супруга Президента Республики Турция Эмине Эрдоган. Фото: София Киевская
Аудиогиды с обзорной экскурсией на этом памятнике также доступны на украинском и английском языках.
Вчера в Софиевском соборе Первая леди Украины Елена Зеленская и супруга Президента Республики Турция Эмине Эрдоган презентовали аудиогид Национальным заповедником «София Киевская» на турецком языке.
«Языки объединяют нас и в буквальном смысле: как точно отметила первая леди Турции, в украинской — более трех тысяч слов тюркского происхождения. И скоро мы переведем турецкий труд украинского профессора Григория Халимоненко „Тюркский лексический ломоть украинского словаря“ — он именно об этом. Поэтому говорим турецким друзьям: Ukrayna'ya hoş geldiniz — добро пожаловать в Украину», — отметила Елена Зеленская.
Аудиогид презентовали Первая леди Украины Елена Зеленская и супруга Президента Республики Турция Эмине Эрдоган. Фото: София Киевская
Воспользоваться аудиогидом может каждый посетитель, у которого есть обычный смартфон. Достаточно только открыть камеру и навести ее на QR-код. Такие QR-коды расположены и в Софиевском соборе, и на территории заповедника. Их легко найти на информационных стендах.