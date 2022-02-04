В Софии Киевской заработал аудиогид на турецком языке

magictr | 04.02.2022 | Исскуство | Комментариев нет

У Софии Киевской заработок языком

Аудиогид презентовали Первая леди Украины Елена Зеленская и супруга Президента Республики Турция Эмине Эрдоган. Фото: София Киевская

Аудиогиды с обзорной экскурсией на этом памятнике также доступны на украинском и английском языках.

Вчера в Софиевском соборе Первая леди Украины Елена Зеленская и супруга Президента Республики Турция Эмине Эрдоган презентовали аудиогид Национальным заповедником «София Киевская» на турецком языке.

«Языки объединяют нас и в буквальном смысле: как точно отметила первая леди Турции, в украинской — более трех тысяч слов тюркского происхождения. И скоро мы переведем турецкий труд украинского профессора Григория Халимоненко „Тюркский лексический ломоть украинского словаря“ — он именно об этом. Поэтому говорим турецким друзьям: Ukrayna'ya hoş geldiniz — добро пожаловать в Украину», — отметила Елена Зеленская.

У Софии Киевской заработал аудиогид на турецком языке

Аудиогид презентовали Первая леди Украины Елена Зеленская и супруга Президента Республики Турция Эмине Эрдоган. Фото: София Киевская

Воспользоваться аудиогидом может каждый посетитель, у которого есть обычный смартфон. Достаточно только открыть камеру и навести ее на QR-код. Такие QR-коды расположены и в Софиевском соборе, и на территории заповедника. Их легко найти на информационных стендах.

У Софии Киевской заработал ></p> <p>Аудиогид презентовали Первая леди Украины Елена Зеленская и супруга Президента Республики Турция Эмине Эрдоган. Фото: София Киевская</p> <p>Автоматически загружаются аудиофайлы на украинском, английском, а теперь — и турецком языках.</p> <p>Это пилотный проект Госагентства развития туризма Украины и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA). Он реализован при содействии Министерства культуры и информационной политики и Национального заповедника «София Киевская».</p> <p>Презентация состоялась в рамках визита Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.</p> <p><img class=

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