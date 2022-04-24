В Софии Киевской устроят онлайн-концерт по случаю Пасхи
Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, композиторов его эпохи и наших украинских современных авторов.
Завтра, 25 апреля в 15.00 в Софийском соборе -концерт по случаю Пасхи и знак безмерной благодарности героям за защиту Украины!
«Этот светлый праздник — символ победы света над тьмой, добра над злом, жизнь над смертью, Украины над рашистами. Символ нашей победы. Украину оберегает Софиевская Оранта и наши Герои ВСУ!», — отмечают организаторы.
Программа концерта
1. Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) Чакона из скрипичной партиты d-moll (BWV 1004) Андрей Павлов (скрипка)
2. Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) Фантазия и фуга a-moll (BWV 904) Паола Прокопенко (клавесин)
3. Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) Сарабанда и дубль со скрипичной партиты h-moll (BWV 1002) Антоний Кедровский (скрипка)
4. Алессандро Марчелло (1673—1747) Adagio из Концерта для гобоя d-moll (SF 935) Максим Коломиец (гобой) Наталья Фоменко (клавесин)
5. Иоганн Якоб Фробергер (1616—1667) Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blancrocher (FbWV 632) Наталья Фоменко (клавесин)
6. Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) Largo ma non Tanto с концерта для двух скрипок d-moll (BWV 1043) Андрей Павлов (скрипка) Антоний Кедровский (скрипка) Паола Прокопенко (клавесин)
7. Юрий Радецкий (род.1958) Фантазия на тему украинской народной песни «Вечер на улице» Токата со сюитой «Учитель танцев» Дмитрий Радецкий
8. Авторские композиции Vera и Ellaya Назгуль Шукаева (вокал) Валентин Корниенко (контрабас)
9. Максим Коломиец (род. 1981) Waiting for the light (мировая премьера) Максим Коломиец (гобой) Андрей Павлов (скрипка) Антоний Кедровский (скрипка) Наталья Фоменко (клавесин) Дмитрий Радецкий (гитара)
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Организаторы: Культурный центр «Дом Мастер Класс», Национальный заповедник «София Киевская».
Присоединяйтесь к трансляции по ссылке
Крым того, 25 апреля в Колонном зале имени Николая Лысенко состоится Пасхальный органный концерт — это первое выступление в филармонии при участии зрителей с начала войны.
Мария Катаева, «Вечерний Киев»< /p>