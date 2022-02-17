В Софии Киевской реставрируют горельефное панно
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«Вечерний Киев» посетил Консисторию, расположенную на территории Заповедника, где монтируют уникальное произведение искусства, которое киевляне смогут увидеть уже за несколько месяцев.
Огромное керамическое панно, на изображенный древний Киев, поражает огромным количеством деталей и фигур, среди которых князь Ярослав Мудрый с дочерью Анной, Княгиня Ольга, Агапит Печерский, летописцы, иконо военные и простые киевляне в окружении величественных святынь и храмов. .jpg» alt=»У Софии Киевской реставрируют горельефное панно» />
На сегодняшний день реставраторы собрали более половины произведения. Фото: Татьяна Асадчева
По воспоминаниям Галины Севрук, которая недавно покинула этот мир, работа над «Городом на семи холмах» продолжалась более 7 лет, еще два месяца монтировали детали. Выполненное из керамики с добавлением поливы, эмали и стекла, панно переливается и сверкает разными цветами, которые не потускнели с годами. Перед зрителями разворачивается величественная картина периода расцвета Киевской Руси и ее столицы. С 1986 года до октября 2020 года, шедевр монументального искусства украшал интерьер метро «Левобережная», однако во время ремонта, администрация гостиницы решила демонтировать артобъект, что привело к огромному общественному резонансу.
Панно рассказывает историю древнего Киева. Фото: Татьяна Асадчева
Учитывая исключительную художественную, историческую и культурную ценность панно «Город на семи холмах», администрация Национального заповедника «София Киевская» согласилась забрать произведение искусства в качестве музейного экспоната, рассказывающего историю древнего Киева«В советские времена на территории Софии Киевской размещалась Экспериментальная лаборатория архитектурной керамики или Софийская гончарня, где создавала выдающаяся украинская мастерица Нина Федорова. Она объединила талантливых специалистов, создала творческие условия народным мастерам и профессиональным художникам, долгие годы поддерживала вдохновенную атмосферу в коллективе. Многие произведения монументального искусства зарождались именно в стенах этого учреждения на территории нашего Заповедника. Поэтому, возвращение «Города на семи холмах» очень символично, потому что панно через 35 лет просто вернулось домой»,— отмечает куратор выставочного отдела НЗ «София Киевская», искусствовед Святослав Яринич.< /p>
Фото: Татьяна Асадчева
Размеры шедевра монументального искусства действительно впечатляют: его длина почти 6 метров, а высота 2 метра 80 сантиметров, поэтому собрать правильно все элементы является задачей. По словам реставраторов, работу усложняет также и то, что некоторые фрагменты достаточно тяжелые и весят более 5-7 кг.
Работы по восстановлению горельефа начались еще в конце июня 2021 года, а в ноябре первые фрагменты были смонтированы в выставочном зале.
По завершении реставрации и монажа панно смогут увидеть все желающие. Фото: Татьяна Асадчева
«Прежде всего мы очистили от пыли и грязи все детали, затем сделали фотофиксацию каждого элемента и их нумерацию. Впоследствии мы отобрали где-то 32 фрагмента, которые были повреждены и нуждались в реставрации. Сейчас мы их тонируем, чтобы не было заметно перепадов в цвете…»,— рассказывает реставратор панно Алеся Скоромная, работающая над произведением искусства совместно с коллегой Святославом Петриком .
За это время уже смонтировано более половины композиции, хотя многие фрагменты еще лежат на полу, в ожидании своего «звездного времени».
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»