В Софии Киевской откроют «пророческую» выставку
Фото со страницы Вадима Кириленко
На начале марта в Софии Киевской должна была бы открыться выставка народной художницы Украины Ларисы Химич. Однако война изменила все.
Сейчас картины художницы-мистика, ее так часто называют критики, размещенные в одном из залов так, как они были бы представлены на экспозиции.
«Пообещал народной художнице Украины Ларисе Химич, после войны, на открытии ее персональной выставки скажу приветственные слова. А пока работы мастера ждут Нашей Победы в одном из выставочных залов Софии»,— написал на своей странице в Фейсбуке первый заместитель генерального директора в Национальном заповеднике «София Киевская»
Полотно Ларисы Химич. Фото: Вадим Кириленко
Полотно Ларисы Химич. Фото: Вадим Кириленко
Полотно Ларисы Химич. Фото: Вадим Кириленко
Полотно Ларисы Химич. Фото: Вадим Кириленко
Полотно Ларисы Химич. Фото: Вадим Кириленко
Пока украинцы могут полюбоваться этими картинами только на фотографиях. Но и этого достаточно, чтобы ощутить мощную энергетику, идущую от полотен Ларисы Химич. у него за спиной горит город.
«Какая-то пророческая работа вышла, на мой взгляд»,— написал Вадим Кириленко.
Лариса Химич родилась во Львове 1956. Окончила факультет моделирования Львовского государственного института декоративно-прикладного искусства. По ее эскизам изготавливали костюмы для танцевального ансамбля Павла Вирского и других творческих коллективов Украины.
В 1984 году переехала в Киев, где сначала работала художником постановщиком отдела фестивалей и концертом. Как художник-постановщик оформила в Национальном дворце «Украина» много театрализованных программ, среди которых тематические торжественные концерты, посвященные годовщинам знаменательных событий,— Независимости Украины, 500-летию казачества.
Искусствоведы называют Ларису Химич художник. На ее полотнах переплетаются мотивы Руси, современности и будущего. Центральным образом многих картин является Женщина-Берегиня. Любимые цвета — прозрачные пастельные, хотя в то же время художница использует золото и багрянец и ее полотна выглядят как иконы.
Персональные выставки Ларисы Химич проходили в Киеве, Виннице, Риге. Многие ее работы находятся в частных коллекциях.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»