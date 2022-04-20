В Софиевском соборе освятили копию меча гетмана Петра Сагайдачного
Копия меча Сагайдачного
В Софиевском соборе гетмана Петра Сагайдачного провозгласили покровителем украинского войска и освятили реплику его легендарного меча.
Провозглашение и Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.
Событие произошло при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства обороны Украины, а также Национального заповедника «София Киевская». Ранее копия меча Сагайдачного, изготовленная в 2018 году, находилась на затопленном корабле «Гетьман». Чтобы корабль не добрался врагу, его вывели из строя в первые дни русско-украинской войны. Копию меча помогли найти вице-адмирал ВМС ВСУ Сергей Гайдук и капитан Иранга, заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Урсол. Так спасенный меч прибыл в Софиевский собор.
Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний освятил меч
Меч Петра Сагайдачного хранится в вооружении Вавельского королевского замка, что в Кракове. Его в 1621 году будущий король Речи Посполитой, королевич Владислав IV Ваза, вручил Сагайдачному за победу над турками под Хотином.
Оружие изготовлено из стали, золота, серебра, украшено бриллиантами и надписью «Владислав (в дар) Конашевичу кошевому под Хотином против Османа» (VLADISAVS + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum). На защитном щитке гарды воспроизведена сцена из библейской притчи о суде царя Соломона.
В этом году меч должны были привезти для экспонирования к 400-летию смерти гетмана. Легендарный гетман, штурмовавший Москву, умер от раны 20 апреля 1622 года в Киеве. Его похоронили в Богоявленском соборе Киевского Братского монастыря, который в дальнейшем называли «монастырем Сагайдачного». Когда в 1935 году церковь уничтожили коммунисты, то были утрачены и сведения об этом захоронении. Сейчас на территории Киево-Могилянской академии реконструирована условная могила Конашевича-Сагайдачного. мировое признание.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»