В соборе Воскресения Христова прозвучит концерт духовной музыки
121
Патриарший собор УГКЦ. Фото: Даша Гришина
21 апреля в 15.00 Коллектив Национального дома органной и камерной музыки представит музыкальную программу «Молитва к Богородице».
ВПатриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ прозвучат: Stabat Mater Джованни Баттиста Перголези, «Ангельский глас» Ивана Небесного, «Покаяние открой мне дверь, Жизнедательное» Игоря Тилика, «Молитва к Пресвятой Богородице» Анны Гаврилец, Stabat Ma. >
Тематика концерта в Чистый четверг была выбрана не случайно, потому что именно Богородица издавна считалась воплощением покровительства человечества перед лицом врага. В молитвах ей благодарили за защиту от нападающих и с песнопениями к ней мужественные воины шли в бой.
Афиша мероприятия. Фото: Национальный дом органной и камерной музыки
Концерту программу начнет знаменитый Stabat Mater Джованни Баттиста Перголези— итальянского композитора XVIII века, который молодой композитор написал незадолго до своей ранней смерти от туберкулеза в возрасте 26 лет. Средневековая секвенция Stabat Mater, описывающая страдания Богородицы во время распятия Христа, была положена в основу многих знаковых для европейской музыки произведений.
Через сотни лет в XXI веке традицию продолжает современный strong>композитор Карл Дженкинс. Его Stabat Mater объединяет в себе западную музыкальную традицию с восточными интонациями и языками: в произведении уэльского композитора наряду с латынью органически звучат английский, арамейский, греческий и иврит.
Фото: Национальный дом органной и камерной музыки
На концерте все мнения украинцев о победе, мире и духовном утешение будут воплощены в«Молитве к Пресвятой Богородицы» Анны Гаврилец. Исполнение произведения также посвящено светлой памяти украинской композиторки, умершей в первые дни российского вторжения, 27 февраля.
Концертная программа прозвучит в исполнении артистов Лятошинского: Олеси Любой (сопрано), Романа Мелиша (контратенор) и Наталии Фоменко (клавесин). Дирижер—Михаэль Кристер-Вандаловский.
Вход свободен по наличию документа, удостоверяющего личность и отсутствия с собой оружия.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»