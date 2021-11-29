В следующем году начнут спасать озеро Синее на Виноградаре
Нынешнее состояние озера Синего
На озере Синее, что в Подольском районе, проведут работы по спасению водоема.
В настоящее время озеро находится на грани исчезновения. За последнее время здесь значительно сократилось водное зеркало. Заиление, обмеление и зарастание болотной растительностью угрожают существованию водоема, имеющего родниковое происхождение и находящегося на водороде Днепр и Ирпень. Еще в 1982 году площадь зеркала равнялась 15 гектарам. Сейчас менее 2 гектаров. Еще в начале 2000-х годов здесь существовали 12 видов пресноводных рыб.
На днях состоялось совещание по проблемам спасения озера. В совещании принимали участие депутаты Киевсовета, руководители Управления экологии и природных ресурсов, Киевзеленстроя, «Плеса». В настоящее время создают проект спасения водоема.
По словам и.о. генерального директора КП «Плесо» Вячеслава Савицкого, проектные работы скоро завершат и в следующем году «Плесо» проведет расчистку, углубление дна, восстановление водообмена. Берега Синего озера будут упорядочены. Здесь сделают благоустройство территории по экологическим стандартам с учетом соседства с Пуща-Водицким лесом.
В прошлом году ситуацию с озером и обустройство парка вокруг него обсуждали в Киевсовете. Тогда же КП «Плесо» объявило тендер, для определения организации, которая проведет научное исследование причин обмеления Синего озера. Это нужно было сделать до начала работ по расчистке водоема для определения причин снижения уровня воды и разработки мероприятий по восстановлению водности озера. Такие исследования были проведены учёными. Также год назад обсуждали концепцию проекта создания парка «Синеозерный».