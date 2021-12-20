В «Сквере Небесной сотни» начали капитальный ремонт
Сквер Небесной Сотни. Фото: Борис Корпусенко Через несколько месяцев этот сквер будет не узнать. Ведь в следующем году здесь уже будет происходить не ремонт, а большая реконструкция.
В «Сквере Небесной сотни» начали работы по капитальному ремонту. Там восстанавливают подпорную стену и ограду, строят лестницу и обустраивают зеленую зону.
Решением Киевсовета в мае этого года «Сквер Небесной сотни» передали в коммунальную собственность территориальной громады города Киева . Это сделали с целью дальнейшего проведения работ по реконструкции и благоустройству.
«Этот сквер является знаковым объектом для украинцев. Мы вместе с киевлянами объединились вокруг общей цели — создания современного публичного пространства. Необходимо провести полноценную реконструкцию и обустройство зеленой зоны. Сейчас в «Сквере Небесной сотни» уже продолжаются ремонтные работы подпорной стены и строительство лестницы. В следующем году начнется большая реконструкция сквера»,— отметила депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии по вопросам экологической политики Евгения Кулеба.
Сквер расположен на улице Михайловской, 24-26, в Шевченковском районе.
Также 21 декабря в столице состоится общественный воркшоп концепции восстановления Дома Сикорского, расположенный по адресу Ярославов вал, 15Б. Участники узнают результаты экспертизы и обсудят образ будущего пространства.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»