В Сибае прокуратура через суд потребовала отремонтировать объект культурного наследия
04.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Прокуратура Сибая требует отремонтировать здание, которое в 2017 году было признано объектом культурного наследия. В этом здании располагается кинотеатр «Мир».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, администрация города не принимала никаких мер для сохранения памятника. Во время проверки были обнаружены как отслоение, так и разрушение выступающих частей этого строения.
В целях обеспечения сохранности объекта прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на орган местного самоуправления обязанности устранить выявленные нарушения. Требования прокуратуры полностью удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.
Пресс-служба прокуратура РБ