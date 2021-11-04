В Сибае прокуратура через суд потребовала отремонтировать объект культурного наследия

magictr | 04.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Прокуратура Сибая требует отремонтировать здание, которое в 2017 году было признано объектом культурного наследия. В этом здании располагается кинотеатр «Мир».

В Сибае прокуратура через суд потребовала отремонтировать объект культурного наследия

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, администрация города не принимала никаких мер для сохранения памятника. Во время проверки были обнаружены как отслоение, так и разрушение выступающих частей этого строения.

В целях обеспечения сохранности объекта прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на орган местного самоуправления обязанности устранить выявленные нарушения. Требования прокуратуры полностью удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Пресс-служба прокуратура РБ

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