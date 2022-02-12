В шоколадном доме второй раз проходит современный маркет: фото
52
Город и гостей столицы ждут лучшие винтажные и локальные проекты. Фото автора
12 и 13 февраля в историческом имении на Липках продолжается курированный маркет KYIVNESS. Гражданов и гостей столицы ждут лучшие винтажные и локальные проекты, международные бренды, представители upcycle и sustainable моды, декор, керамика, книги и украшения, музыка и самые красивые образы.
KYIVNESS — маркет, который ориентируется на лучшие аналоги в мире: Аcurrent Affair в Лос-Анджелесе, Rose Bowl в Пасадене, маркеты Парижа, Берлина, Токио. Кураторы отбирают для участия лучшие винтажные и местные проекты, представляющие одежду, украшения, книги, декор и еду.
Каждое мероприятие проходит в исторических локациях, отражающих дух города: имение графини Уваровой, Малый Мариинский Дворец, Украинский Дом.
Уже во второй раз событие поддерживает Департамент культуры КГДа, а ее площадкой является Шоколадный дом. Маркет расположен в шести залах музея: вестибюле, Мавританской зале, Гранатовой гостиной, неорококо гостиной, зале в стиле модерн и большом белом зале. Впервые здесь маркет проходил накануне Нового года в декабре, а в этом году посвящен Дню Святого Валентина.
Когда: 12-13 февраля, 12:00— 18:00
strong>Где: «Шоколадный дом», улица Шелковичная, 17/2
Стоимость билета: 200 грн в сутки
Предлагаем посмотреть, как проходил маркет в декабре. Кроме одежды здесь можно было приобрести зарубежные книги, ознакомиться с украинской психологической игрой, рассмотреть украшения, подобрать ароматическую свечу для дома и т.д. Отдельный стенд имел и Департамент культуры Киева, на котором посетителям рассказывали о столичных учреждениях культуры и интересных событиях.
До 1 февраля в Музее истории туалета подготовили романтическую программу: можно принять участие в амурном квесте на знание своей второй половины. ки, или же посетить костюмированную экскурсию, посвященную известным любовникам прошлых времен.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»