В Шоколадном доме пройдет рождественский маркет KYIVNESS
Гостей ждут находки из винтажных маркетов, уникальные вещи и музыка. Фото организаторов
18 и 19 декабря в историческом имении на Липской состоится ХХІІІ курированный маркет KYIVNESS. Гражданов и гостей столицы ждут лучшие винтажные и локальные проекты, международные бренды, представители upcycle и sustainable моды, декор, керамика, книги и украшения, музыка и самые красивые образы.
KYIVNESS — маркет, который ориентируется на лучшие аналоги в мире: Аcurrent Affair в Лос-Анджелесе, Rose Bowl в Пасадене, маркеты Парижа, Берлина, Токио. Кураторы отбирают для участия лучшие винтажные и местные проекты, представляющие одежду, украшения, книги, декор и еду.
«Вместе с командой мы имеем задачу превратить Киев в культурную европейскую столицу, где проходят резонансные события и мировые премьеры, куда приезжают на фестивали, концерты, где на улицах тусит творческая молодежь со всего мира. Для этого Департамента важно поддерживать тех, кто пропагандирует вкус, эстетическую экспертизу, включенность в мировые культурные процессы и, конечно, смелость — все это является частью KYIVNESS», — прокомментировала директор Департамента культуры Яна Баринова. >
Что интересного будет на маркете
На KYIVNESS продают находки из винтажных маркетов из Парижа, Лос-Анджелеса, Барселоны и Токио, одежду от Юлии Пелипас из Vogue Ukraine, певицы Луны и художницы Маши Ревы, вещи украинских брендов. Учредители события хотят показать, что миксовать винтаж с локальными брендами важно из-за экологической ситуации, это современно и доступно. из коллекции S.Lab и Yova Yager, первых в Украине предметов дизайна из грибного мицелия. Коллекция была презентована во время Paris Design Week 2021, а бестселлером стал кувшин — его также можно будет увидеть на KYIVNESS.
Музыка
Хедлайнером субботы станет одесский CJ. PLUS — саунд-продюсер и виниловый диггер, первым собравший компиляции украинского фанка 70-х из редких пластинок. В послужном списке — ротации на мировых радиостанциях (в том числе BBC 1Xtra), европейский гастрольный тур, лайв-выступления в симфонических шоу в Одесском оперном театре. В воскресенье для гостей мероприятия будет играть украинская ди-джейка Катро Заубер.
Локации
Каждое мероприятие проходит в исторических локациях, отражающих дух города: имение графини Уваровой, Малый Мариинский Дворец, Украинский Дом. На этот раз площадкой происшествия станет Шоколадный дом. Маркет расположится в шести залах музея: вестибюле, Мавританской зале, Гранатовой гостиной, неорококо гостиной, зале в стиле модерн и большом белом зале.
История и современность «Шоколадного дома»
Киевский купец Семен Могилевцев приобрел земельный участок на углу улиц Шелковичной и Филиппа Орлика. Он решил поразить всех — заказал архитектору Владимиру Николаеву проект дома, который стал легендой среди липских поместий. Темно-коричневый, оттенок горького шоколада, с плитами рустованного камня — киевляне назвали его «шоколадным». , барокко и рококо.
Когда: 18 та 19 декабря
Где: Музей «Шоколадный дом », ул. Шелковичная, 17/2
Билеты на входе: 200 грн/день
Между тем в музее костюма и стиля 19-го века Victoria Museum открылась новогодняя экспозиция. На елке — 96 необычных игрушек, демонстрирующих, как изменялась мода и как сохранялись ее лучшие традиции.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»