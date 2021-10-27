В школах Башкирии проходит профилактическая акция «Внимание – дети!»
В республиканских школах начались профилактические мероприятия «Внимание – дети!». По данным Госавтоинспекции, за девять месяцев текущего года в Башкортостане произошло 377 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 16 детей погибли, 420 получили травмы различной степени тяжести.
В целях снижения количества ДТП и предупреждения нарушений правил дорожного движения со стороны школьников, рейдовые и образовательные мероприятия будут проводиться на регулярной основе с привлечением классных руководителей.
В этот период сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание на правила перевозки детей в транспортных средствах. В рамках профилактических мероприятий в республике в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки тематические конкурсы и акции будут проходить в режиме онлайн.
Линар Зиннуров, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
Практическое занятие состоялось в школе №130 города Уфы. Инспекторы ГИБДД в очередной раз объяснили детям, как вести себя вблизи проезжей части и как переходить дорогу. После теории перешли к практике. Открытый урок состоялся на улице Юрия Гагарина. Ученики первого класса смогли вместе с полицейским перейти дорогу по зебре и на регулируемом перекрестке. Завершилось занятие профилактической беседой.
Такие занятия, безусловно, должны быть регулярными. Проводятся они обязательно раз в неделю. Мы правила дорожного движения обговариваем на классных часах. Но сегодня на практике мы изучали правила вместе с инспектором ГИБДД.
Ирина Фарахова, завуч школы №130
Я этот дорожный знак уже давно видела и знаю. Он означает, чтобы мы были осторожны. Машины должны останавливаться. А детям там играть запрещено. Можно играть или на площадке, или в парке.
Есения Сафронова, ученица 1Б класса школы №130