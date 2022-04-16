В Шевченковском районе создадут новый Центр реабилитации лиц с инвалидностью
Сессия Киевсовета. Фото: Киевсовет
Такое решение сегодня, 15 апреля, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва приняли городские депутаты.
Новый Центр реабилитации будет расположен на улице Зоологической, 3.
< >Получать услуги реабилитации здесь смогут и дети с инвалидностью, и уже достигшие совершеннолетия лица с инвалидностью. Также Центр будет работать с детьми до трех лет, которые принадлежат к группе риска получения инвалидности.
«Кроме того, воспитанники Центра смогут получать здесь навыки автономного проживания лиц с инвалидностью в обществе с необходимой поддержкой, а родители смогут проходить подготовку для продолжения реабилитационных мероприятий вне Центра. Что важно, здесь будут также предоставлять услуги трудотерапии и будут осуществлять профессиональную ориентацию воспитанников»,— отметила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.
Структура Центра предусматривает создание следующих отделений:
- ранней реабилитации (абилитации);
- психолого-педагогической реабилитации (дневной уход/дневное пребывание);
- физической реабилитации и медицинского наблюдения;
- трудовой реабилитации/трудотерапии;
- службы социального патроната.
Как сообщал «Вечерний Киев», Киевсовет рассмотрел сегодня ряд важных вопросов. Одно из них — о запрете воспитанникам киевских коммунальных заведений внешкольного образования физкультурно-спортивного направления участвовать в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях на территории российской федерации или республики Беларусь.
Инна Вечерний Киев»