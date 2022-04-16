В Шевченковском районе создадут новый Центр реабилитации лиц с инвалидностью

magictr | 16.04.2022 | Новости | Комментариев нет

У Шевченковском районе реабилитации лиц с инвалидностью

Сессия Киевсовета. Фото: Киевсовет

Такое решение сегодня, 15 апреля, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва приняли городские депутаты.

Новый Центр реабилитации будет расположен на улице Зоологической, 3.

< >Получать услуги реабилитации здесь смогут и дети с инвалидностью, и уже достигшие совершеннолетия лица с инвалидностью. Также Центр будет работать с детьми до трех лет, которые принадлежат к группе риска получения инвалидности.

«Кроме того, воспитанники Центра смогут получать здесь навыки автономного проживания лиц с инвалидностью в обществе с необходимой поддержкой, а родители смогут проходить подготовку для продолжения реабилитационных мероприятий вне Центра. Что важно, здесь будут также предоставлять услуги трудотерапии и будут осуществлять профессиональную ориентацию воспитанников»,— отметила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

Структура Центра предусматривает создание следующих отделений:

  • ранней реабилитации (абилитации);
  • психолого-педагогической реабилитации (дневной уход/дневное пребывание);
  • физической реабилитации и медицинского наблюдения;
  • трудовой реабилитации/трудотерапии;
  • службы социального патроната.

Как сообщал «Вечерний Киев», Киевсовет рассмотрел сегодня ряд важных вопросов. Одно из них — о запрете воспитанникам киевских коммунальных заведений внешкольного образования физкультурно-спортивного направления участвовать в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях на территории российской федерации или республики Беларусь.

Инна Вечерний Киев»

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