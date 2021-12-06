В Шевченковском районе «на горячем» поймали продавца наркотиков

magictr | 06.12.2021 | Новости | Комментариев нет

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За содеянное мужчине грозит до восьми лет тюрьмы. Фото: Борис Корпусенко

За содеянное мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

На днях, во время отработки оперативной информации правоохранители задержали мужчину, который раскладывал закладки на улице Балаклеевской, что в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия прибыли следователи и выяснили, что подозреваемый при виде служебного авто полиции заметно занервничал и начал бежать, чем обратил на себя внимание.

Когда фигуранта остановит для поверхностной проверки, у него обнаружили 30 свертков с наркотиками похожими на амфетамин (имеет вид белого порошка, кристалликов, таблеток, капсул. Известен, как « клубный» наркотик.В больших дозах опьяняет организм.Его употребление влияет на нарушение работы сердечно-сосудистой системы, может привести к остановке сердца, инфаркту, инсульту; психическим расстройствам).

За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали, о том, что киевляне смогут анонимно сообщать о «заложниках» и найденных наркотиках. Ведь недавно заработал чат-бот патрульной полиции, который будет разоблачать сбыт наркотиков по всей Украине.

Виктория ГРЕБИНЬ, «Вечерний Киев»

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