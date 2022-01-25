В сеть выложили шедевр Ивана Кавалеридзе
Кадр из фильма
Ним революционный эпос «Перекоп» Иван Кавалеридзе фильмировал о Перекопско-Чонгарской операции (1920), в ходе которой Красная армия во главе с отрядами Нестора Махна взял , по аксиоме советской историографии, положила конец гражданской войне. Однако, по задумке Кавалеридзе, он не только об этом: «трем Перекопам — военному, уничтожению кулака и исполнению пятилетнего плана — посвящается мой фильм».
Иван Кавалериде
В «Перекопе» режиссер часть эпизодов снимает на натуре. Но не оставляет и свою идею сочетания скульптурной пластики с языком кино, что особенно заметно в сцене перехода армии через Сиваш, которая снималась в павильоне в абсолютной темноте. Кавалеридзе, как сам он писал, «использует вместо резца свет, дающий глубинность, почти стереоскопичность кадра», а также динамичность освещения, которое «укрупняло средние и крупные планы покрытых мазками гипса и кристаллами нафталина актеров». Кадр из фильма
Особое внимание привлекает новаторская работа оператора Николая Топчия: неожиданные ракурсы, близкие и панорамные планы, приемы замедления и ускорения повествования. Топчий начинает сотрудничать с Кавалеридзе уже на «Сливе» — помощником оператора Алексея Калюжного. Сценическое решение эпизодов Кавалеридзе создает в сотрудничестве с талантливым художником-постановщиком Григорием Довженко, который принадлежал к кругу бойчукистов и работал в сфере монументальной живописи. Кроме раритетного фильма, который получится для Открытого архива предисловие режиссераРомана Химея. Ее можно смотреть как отдельный короткометражный фильм — здесь не только рассказывают об Иване Кавалеридзе и «Перекоп», но и передают приветы другим киноклассикам.
Смотреть фильм
Довженко-центр— главный киноархив Украины, где сохраняется фильмофонд украинского кино. Кроме надлежащего хранения и исследования, мы постоянно работаем над оцифровкой и доступностью фильмов и связанных с кино архивных документов. В будущем мы запустим онлайн-кинотеатр, где можно будет легально смотреть классику украинского кино в надлежащем качестве. В его ожидании мы начинаем серию онлайн показов лент золотой эпохи украинского кино — немого кинематографа 1920-х годов. В пределах показов на сайте Довженко-Цента будет открыт доступ к малоизвестным шедеврам украинского кино. Каждому показу будет предшествовать короткое приветственное слово от современных режиссеров и режиссеров. «Вечерний Киев»