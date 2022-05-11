В Сенате зарегистрировали резолюцию о признании РФ спонсором терроризма
В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.
< Как сообщает "Голос Америки", соавторами документа являются демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.
В резолюции отмечается, что Сенат считает действия российских властей под руководством Владимира Путина актами терроризма и призывает госсекретаря США признать РФ государством-спонсором терроризма. Во время презентации документа Грэм отметил, что есть только четыре страны, имеющие такое «признание». Речь идет о Кубе, Сирии, Иране и Северной Корее.
"Мы пытаемся включить в этот список Россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой ее (Россию) нужно ассоциировать. Это тоталитарные режимы, и они не несут добра, — сказал он.
"На протяжении 20 лет он (Путин — ред.) избегал ответственности за убийства. Поэтому сейчас пришло время признать его тем (сроком), что соответствует его действиям. Он террорист. И Россия — в руках государства-террориста, которым управляет Путин", — добавил сенатор.
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Что известно
- 7 мая спикер Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Россия должна быть включена в перечень государств-спонсоров терроризма.
- 19 апреля спикер Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Штаты рассматривают все доступные инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну против Украины, в частности признать ее государством-спонсором терроризма.
- По данным The Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом признать РФ государством-спонсором терроризма.
- 14 апреля Верховная Рада приняла закон, признанный РФ государством-террористом, совершающим геноцид украинского народа, массовые убийства , международные преступления в Украине, а также вводит запрет на пропаганду российского неонацистского тоталитарного режима.