В Салават на «Дни высокой музыки» приехал Дмитрий Харатьян
Салават стал частью культурного проекта «Дни высокой музыки». Накануне в городе состоялся концерт с участием народного артиста России Дмитрия Харатьяна, заслуженного артиста России Аскара Абдразакова, финалистки шоу «Голос» Надежды Самковой, народных артистов республики Эльвиры Фатыховой и Вильдана Яруллина, национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан.
Праздник искусства покорил салаватских зрителей. Песню «Не вешать нос, гардемарины» вместе с Дмитрием Харатьяном пел весь зал.
Искусство воспитывает, возвышает и обогащает личность, просвещает, вносит красоту в жизнь. Я надеюсь порадовать салаватцев и создать праздничное настроение, ведь 27 августа исполнилось 102 года отечественному кинематографу. Это наш общий праздник, потому что все имеют отношение к кино: мы его создаем, а вы — смотрите.
Дмитрий Харатьян, актер
Вильдан Яруллин приезжает с выступлениями в Салават уже много лет. По его словам, салаватские зрители очень чуткие.
Часто выступали здесь и c группой «Караван-сарай», и с другими концертами — атмосфера теплая и доброжелательная. Салаватские зрители не приемлют фальшь, в первый раз, может, и стерпят, а во второй точно не соберете зал. Поэтому молодым артистам говорю, что сюда надо ехать подготовленными и выступать искренне, с душой.
Вильдан Яруллин, народный артист РБ
Для салаватцев он исполнил популярные в народе песни: «Байрам» «Ҡайтам әле тыуған яҡтарыма», «Цвети, мой Башкортостан» на русском и башкирском языках.
Зрители в этот вечер получили положительные эмоции, хорошее настроение, доброжелательные улыбки.
В «Днях высокой музыки» принял участие депутат Госдумы 7-го созыва Зариф Байгускаров.
«Салават считаю своим родным городом. Здесь учился я и моя супруга. Город всегда славился и славится отличными проводниками культуры. Салават меняется с каждым годом в лучшую сторону, становится краше. И в этом помогают проекты «Комфортная городская среда», «Культура малой Родины». Иногда совсем не узнаю некоторые места. Отрадно, что салаватцы принимают самое активное участие в этих проектах.
Зариф Байгускаров, депутат Госдумы 7-го созыва
По словам заведующей библиотекой искусств Гульнары Сафаровой, встреча с такими известными артистами, как Дмитрий Харатьян и Аскар Абдразаков стала насыщенной, теплой, эмоциональной.
С этим согласна ее коллега, библиотекарь Анна Мамаева:
Концерт был замечательный, очень рада, что попала сюда. Иногда люди жалуются, что негде отдохнуть, но те, кто посетили это мероприятие, нисколько не пожалели. Прекрасные артисты, живое исполнение — концерт тронул до глубины души.
Анна Мамаева. библиотекарь
Организаторы надеются, что проект будет и дальше жить, даря яркие моменты высокого искусства в разных городах Республики Башкортостан.