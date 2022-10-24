В Ровно задержан вражеский агент, корректировавший удары российских ракет
Запроданец создал собственный Telegram-канал, где обнародовал сообщения в поддержку захватчиков.
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Фото: СБУ A A+ A++ «fa fa-star-o»>
Событие: Сотрудники СБУ задержали соратника российских оккупантов, корректировавшего удары вражеских ракет по Ровно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Детали и комментарии:«Контрразведка Службы безопасности разоблачила пособника спецслужб России в ходе отработки пограничных регионов на северо-западе Украины. Он передавал врагу информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. Кроме того, злоумышленник также собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призвал РФ осуществить ракетный удар по городу», – отмечают в СБУ.
Сотрудники украинской спецслужбы задержали вражеского приспешника в Ровно во время попытки очередной передачи разведданных своим кураторам в Россию. По данным следствия, задержан местный житель, который после начала полномасштабного вторжения создал собственный Telegram-канал, где обнародовал сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления. Свои прокремлевские взгляды злоумышленник также неоднократно выражал среди окружающих. Таким образом, он пытался найти «единомышленников» для проведения подрывной деятельности против Украины.
Для сбора информации вражеский агент проводил визуальное наблюдение за объектами, а затем передавал их координаты через Telegram-канал врагу.
читайте также: Беларусь встретила российских военных с хлебом-солью и пригласила на свою территорию иранских инструкторов по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами «зашифрованной» переписки. Также у него изъяты незарегистрированные боеприпасы к огнестрельному оружию», – сообщают в СБУ.
Сейчас фигурант взят под стражу и сообщен о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса. Его обвиняют в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и других вооруженных формирований, незаконном обращении с оружием и оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. По совокупности преступлений предателю грозит от трех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
Спецоперацию по разоблачению вражеского агента проводили сотрудники СБУ Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.