В Ровенской области задержали двух поклонниц россии, которые называли зверства в Буче «постановкой украинской власти»
Обам поклонницам Владимира Путина грозит до 3 лет лишения свободы.
Фото ДБР A A+ A++
Событие :В Ровенской области Служба безопасности Украины объявила подозрение двум жительницам, которые оправдывали вооруженную агрессию россии и прославляли оккупантов. Об этом сообщили в местном областном управлении СБУ.
Детали и комментарии:«В ходе проведенных следственных действий по местам жительства указанных лиц, сотрудники СБУ изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, литературу, содержащую антиукраинский контент, в том числе призывы к признанию правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины», — говорится в сообщении. ; Кроме того, эти гражданки Украины являются бывшими работниками одного из объектов критической инфраструктуры региона».
По информации Ровенской областной прокуратуры, женщины, «исповедуя пророссийские настроения, отрицали факт геноцида, совершенного российскими военными в населенных пунктах Киевщины (Буча, Ирпень)». «Они называли зверства российских военных постановкой украинской власти, организованной для разжигания национальной розни. Также одна из подозреваемых отрицала массовое убийство украинских граждан на железнодорожном вокзале в Краматорске, обвиняя в этом военнослужащих ВСУ», — рассказали в прокуратуре.
Подозреваемым объявили подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-2 УК Украины — оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников. Обеим женщинам грозит до 3 лет лишения свободы.
А на Львовщине СБУ обнаружила российского агента и предотвратила передачу важной разведывательной информации вражеским спецслужбам. «Следствие установило, что украинец долгое время поддерживал связь с представителем спецслужбы РФ, сообщает прессцентр СБУ. По заданию куратора предатель собирал информацию для проведения подрывной деятельности в ущерб нашему государству. Контрразведчики СБУ блокировали возможность передачи важной информации врагу. Злоумышленнику. сообщено о подозрении в совершении преступления по статье 111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины».
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Еще раньше Служба безопасности Украины обнаружила четырех мужчин, которые зафиксировали кадры обстрела Львова 3 мая, а затем видео Мужчин отправили в фильтрационные пункты СБУ, где они признались в содеянном.
11 мая прессслужба Государственного бюро расследований сообщила, что правоохранители разоблачили и задержали оперуполномоченного Национальной полиции в Харькове, который передавал российским спецслужбам информацию о подразделениях Вооруженных сил Украины. «Теперь он «сливает» подробную информацию об измене следователям ДБР, говорится в сообщении. Предварительно установлено, что оперуполномоченный был завербован сотрудниками ФСБ россии с началом полномасштабного наступления. По требованию оккупантов, «правоохранитель» блокпостов, местонахождение подразделений силовых структур региона».
По версии следствия, полицейский регулярно передал собранную информацию спецслужбам врага через интернет-мессенджер. В автомобиле подозреваемого обнаружили незарегистрированные боеприпасы. Полицейскому сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Ему грозит заключение на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Киевский районный суд Полтавы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
В общей сложности с начала войны украинские спецслужбы разоблачили около 4000 коллаборантов.