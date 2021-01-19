В российском Совфеде предрекли импичмент Джо Байдена
В российском Совфеде прокомментировали несостоявшийся импичмент Дональда Трампа. Свое мнение по этому поводу высказал сенатор Алексей Пушков.
Пушков считает, что теперь этой процедуре может подвергнуться преемник Трампа Джо Байден. По словам сенатора, демократы превратили импичмент в «банальную процедуру», и это вернется к ним бумерангом.
Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин действительно намерена поднять вопрос об импичменте Байдена в первый день его президентства. Грин считает, что новый лидер «готов злоупотреблять своими полномочиями и может быть легко подкуплен иностранными правительствами».
Напомним, импичмент Трампа не состоялся из-за банальной нехватки времени. Республиканец Митч Макконнелл отметил, что действующий президент покинет свой пост раньше, чем будут завершены все необходимые формальности.