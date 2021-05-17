В российском обществе «Знание» прошли кадровые перестановки
В Москве прошел III съезд российского общества «Знание». В ходе съезда были назначены руководители организации. Также на мероприятии обсудили и утвердили вектор деятельности общественной некоммерческой организации «Знание».
Участие в съезде принял 191 человек из 83 регионов России. По решению съезда, председателем наблюдательного совета избран и утвержден первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Заместителями председателя набсовета стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, Любовь Духанина.
В организации сообщили, что гендиректором общества «Знание» стал основатель холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.