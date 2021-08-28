В России за сутки коронавирус выявили у 19 492 тысяч граждан
28.08.2021 | Новости | Комментариев нет|
В России за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась при исследовании анализов у 19 492 граждан. Всего в стране зафиксировано 6 863 541 фактов заражения Covid-19.
Также за сутки излечились 19 411 пациентов, у которых ранее подтвердился диагноз. Всего за время пандемии выписано по выздоровлению 6 131 446 человек. Количество погибших от коронавируса увеличилось на 799 человек и составляет, по данным на 28 августа, 180 840 человек.