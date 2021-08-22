В России выявили еще 21 тысячу зараженных коронавирусом
22.08.2021 | Новости | Комментариев нет|
На сегодняшний день в России все еще продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Портал стопкоронавирус.рф опубликовал свежие данные.
Так, за последние сутки было выявлено ещё 21 000 зараженных. Этот показатель за всё время пандемии достиг уже 6 726 523.
С выздоровлением было выписано 20 647 пациентов (за весь период пандемии – 6 004 052). Скончались ещё 797 человек с коронавирусом (всего – 175 282).