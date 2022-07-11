В России впервые приговорили к реальному заключению за антивоенные высказывания
На скамье подсудимых оказался депутат, заявивший о недопустимости развлечений для москвичей пока в Украине идет война.
Событие:Мещанский суд москвы отправил за решетку на семь лет члена муниципального совета Алексея Горинова за его высказывание против войны в Украине. Это первый приговор по статье о распространении «фейков» о российской армии с реально назначенным сроком наказания, сообщают российские СМИ. заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ группой лиц с использованием своего служебного положения по мотивам ненависти или вражды».
Поводом для уголовного дела стала видеозапись заседания совета депутатов Красносельского района от 15 марта 2022 года, где Горинов предложил объявить в память «жертвы военной агрессии в Украине» минуту молчания. Все депутаты согласились и встали. Как сообщает издание «Baza», Горинов также заявил о недопустимости развлечений для москвичей, поскольку «на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия». Запись заседания была опубликована в интернете, поэтому следственный комитет увидел в действиях депутатов «публичное распространение заведомо ложной информации».
По версии следствия, 60-летний депутат дискредитировал российскую армию. По мнению суда, вина Горинова подтверждается свидетельскими показаниями обвинения, видеозаписью с заседания совета депутатов, психолого-лингвистической экспертизой с высказываниями подсудимого, информацией по брифингу минобороны РФ и другими письменными материалами. Позиция защиты и показания Горинова, как считает судья, не нашли своего подтверждения.
Как сообщает издание «Настоящее время», суд за день рассмотрел доказательства обвинения, а депутат свою вину отрицал. В последнем слове он заявил, что считает войну «самым быстрым средством размышления».
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«Я считаю, что россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. Однако наше настоящее – это Буча, Ирпень, Гостомель. Вам о чем-то говорят эти имена? Вам, обвинения! Поинтересуйтесь и не говорите потом, что ничего не знали» , – сказал Горинов.
На оглашение приговора депутат пришел с плакатом: «Вам еще нужна эта война?» Судебные приставы пытались закрыть плакат собой и поднимали руки. Но Горинов держал его вверх, перемещаясь внутри стеклянной клетки.
По решению суда Алексей Горинов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ему назначили срок заключения, который потребовала прокуратура. Кроме того, его лишили права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на четыре года.
По двум предыдущим приговорам, вынесенным в России за «фейки об армии РФ» обвиняемых оштрафовали и назначили условное наказание. /p>